Los 3 consejos para ahorrar que te cambiarán la vida: un cambio de mentalidad

A veces, ahorrar es más fácil de lo que parece, aunque sea en cantidades más pequeñas de lo que dictan nuestras expectativas. Sin embargo, en una situación económica que no es plenamente favorable es importante tener algunos trucos para cuando se hace un poco cuesta arriba. Por eso, aquí tienes tres consejos que cambiarán tu forma de ver el ahorro desde la base: dejarás de verlo como un sacrificio y pasará a ser algo muy sencillo.

La regla de oro de "pagarte a ti primero"

En cuanto recibas dinero, ya sea la nómina, un regalo o un ingreso extra, separa un porcentaje antes de empezar a gastar. Si esperas para ahorrar "lo que te sobra", gastarás con más holgura y probablemente no quedará dinero a fin de mes. Si separas el dinero, en cambio, ya no tendrás que preocuparte y podrás gastar el dinero que tengas a mano.

Lo ideal es separar entre un 10 y un 20% de los ingresos, y separar estos ahorros en dos grupos: reservas a corto y a largo plazo. De esta manera, si te surge algún imprevisto, sabrás exactamente con qué cantidad cuentas para gastar en el momento, y cuando quieras hacer un desembolso de dinero más grande no te quedarás sin nada.

Aplica la regla de las 48 horas

Se trata de dejar en reserva durante el tiempo mencionado los gastos que te surjan de forma impulsiva y caprichosa. Así, cuando la mente se haya enfriado sabrás si en realidad querías comprar ese producto o si solo era un antojo innecesario.

Identifica los "Gastos Hormiga"

Los gastos hormiga son las compras diarias que por lo pequeñas que resultan parecen inofensivas, pero que resultan ser un agujero en el bolsillo. Podría ser esa suscripción que en realidad no usas, el "snack" que te tomas tres o cuatro veces a la semana o incluso el café diario. Trucos como llevar tu propio café o snack al trabajo podrán no solo ayudarte a ahorrar sino a comer más saludable.

También es buena idea que revises de forma mensual las suscripciones que tienes activas para saber si realmente te merece la pena pagarlas.