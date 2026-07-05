El truco de la llamada para ahorrar en las facturas de servicios de tu hogar

Seguro que más de una vez has recibido alguna llamada molesta por parte de tus proveedores de servicios como luz, gas, internet o teléfono, pero debido a lo insistentes y pesadas que resultan, no solemos hacerle caso a este tipo de comunicaciones. Además, es posible que por precaución e intentando asegurarte de que no te están estafando, prefieras colgarles el teléfono.

Sin embargo, a veces no somos conscientes de lo ventajosa que puede ser una simple conversación con estas empresas. Lo mejor de todo es que ni siquiera tienes que comprometer tu horario adaptándote a la hora en la que ellos te llamen. En su lugar, puedes iniciar tú la comunicación.

En qué consiste este método

Lo único que tienes que hacer es reservar unos minutos al mes para llamar a los proveedores de tus servicios de luz o telecomunicaciones. Una vez que te pongas en contacto con ellos, solo tendrás que decirles que estás revisando tus suministros y que necesitas saber si hay algún tipo de oferta activa de la que no tuvieras conocimiento. Si quieres añadirle un punto de urgencia, puedes decirles que tu plan actual no se ajusta al presupuesto del que dispones.

Por qué es un método efectivo

La razón por la que este método resulta tan eficaz es que muchas veces no disfrutamos de descuentos que se ajustan perfectamente a nosotros por puro desconocimiento. Aunque no es cómodo interrumpir tus actividades cotidianas para escuchar una oferta, iniciar tú mismo la conversación lo hace menos molesto.