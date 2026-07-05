Comer o cenar fuera de casa el fin de semana (viernes incluido) sale un 37% más caro que hacerlo entre semana

Salir a comer o cenar de restaurante cuesta de media unos 16,5 euros por cabeza entre lunes y jueves. Hacerlo en viernes, sábado o domingo ronda, en cambio, los 23 euros, es decir, un 37% más. "Los días de entre semana se suele tirar de menús del día o de platos de supervivencia, pero el fin de semana la gente suele salir a celebrar o si come de menú, este suele ser también algo más caro", observa Pedro Álvarez Ondina, investigador en el departamento de Economía Española en CaixaBank Research y autor de un estudio monográfico sobre cómo comen y cuánto gastan los españoles cuando van de restaurante en función del día de la semana. Las diferencias de precio entre los días considerados laborables y los que no son posiblemente una de las conclusiones más llamativas de este análisis, que confirma, entre otras cosas, que la restauración está entrando en una fase de crecimiento sostenible, después del varapalo que supuso para el sector la pandemia de covid-19 de 2020.

"Estamos detectando un avance del gasto aún dinámico, asociado al impulso del sector turístico, aunque más moderado que en años recientes", constata Álvarez Ondina, que ha basado su investigación en los datos anonimizados de los pagos realizados con tarjeta por los usuarios de CaixaBank. El estudio recoge también el cambio gradual que se está produciendo en los patrones de consumo durante una misma jornada, de manera que "aunque la comida del mediodía sigue siendo el momento clave y más relevante, la cena ha ido ganando peso relativo con el paso del tiempo, tanto de lunes a jueves como, sobre todo, de viernes a domingo", indica el economista.

Tras la pandemia, el teletrabajo y la aparición de las fiambreras y los platos preparados en las oficinas hicieron pensar en un cambio de tendencia, con una caída del gasto en restaurantes de lunes a jueves

Así, después de que en el bienio 2021-2022 el auge del teletrabajo y los cambios de hábitos en las oficinas (con la proliferación de las fiambreras y los platos preparados) dieran a entender un posible cambio de tendencia en favor de los tres últimos días de la semana, al reducirse el consumo de lunes a jueves, "ahora se está viendo que fue un fenómeno limitado, que se ha ido corrigiendo", señala el investigador de CaixaBank Research. "En 2025, entre viernes y domingo se concentró algo más del 57% del gasto semanal, frente al 43% entre lunes y jueves. Es una diferencia de apenas 0,7 puntos porcentuales respecto a 2019", agrega.

Un cliente en el restaurante Cal Boter de Barcelona. / Belén González / EPC

Las cenas ganan cuota

El gasto que realizan los clientes se enfoca, cada vez más, a momentos vinculados al ocio y la socialización, especialmente en el tramo final de la semana, de manera que los comsenales buscan "experiencias de consumo más discrecional y de mayor gasto medio", explica el autor del estudio. Entre viernes y domingo se concentra en torno al 53% de las operaciones, cuatro puntos menos que el porcentaje de gasto, que era del 57%. Respecto al peso de comidas y cenas en función del día de la semana, las noches han pasado de representar el 40,8% del gasto en 2019 al 42,6% en 2025 entre lunes y jueves, mientras que el mediodía ha reducido su presencia en los días laborables del 49,0% al 44,8%. Una tendencia similar se observa de viernes a domingo, donde la cena aumenta su participación del 37,9% al 41,0%.

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El gasto durante los días laborables suele ser más alto en las provincias con una mayor actividad económica y urbana, donde los restaurantes reciben a un comensal cotidiano y recurrente. Por el contrario, en el interior de la península y en algunas provincias del oeste y del sur, el gasto realizado entre el viernes y el domingo adquiere una mayor importancia relativa, lo que apunta a un comportamiento más vinculado al ocio y a las relaciones sociales. En el litoral mediterráneo y en determinadas provincias turísticas se observa, en cambio, un patrón más equilibrado, ya que conviven un gasto relevante entre semana y un consumo también destacado durante el fin de semana, en línea con una demanda más variada y relacionada con la mayor presencia de turistas.