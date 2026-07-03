Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere un hombre en Alcañices al caer de un cerezoAniversario de la muerte del futbolista Diogo Jota en ZamoraCercado cinegético en la N-631 (Zamora)Rebajas de verano en Zamora
instagramlinkedin

Ya es oficial: a partir del 28 de agosto los pensionistas recibirán un complemento a su pensión del 25% si optan por la jubilación flexible y trabajan entre el 55% y el 80% de una jornada

Una alternativa a la jubilación tradicional

El BOE publica los pensionistas que pueden jubilarse antes: 100 por cien de la pensión y sin coeficientes reductores

El BOE publica los pensionistas que pueden jubilarse antes: 100 por cien de la pensión y sin coeficientes reductores

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Benito Domínguez

El consejo de Ministros aprobó el

real decreto

que modifica la regulación del modelo de jubilación flexible, algo que permite a los pensionistas seguir trabajando y, a la vez, cobrando la pensión. Una medida que entrará en vigor el próximo 28 de agosto y supondrá la creación de complementos adicionales en la pensión.

De este modo, las

jornadas a tiempo parcial

que se encuentren entre el 55 y el 80 por ciento de la jornada ordinaria incrementarán el importe de la pensión en un 25 por ciento adicional, mientras que las que sean iguales o superiores al 33 por ciento, pero no inferiores al 55 por ciento, verán un aumento del 15 por ciento adicional.

Complemento

Hay que tener en cuenta que este

complemento

Noticias relacionadas y más

se aplica durante el tiempo que el pensionista está trabajando, en el momento en el que se jubile definitivamente, volverá a tener su pensión normal sin incrementos.

Fuente: La Nueva España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents