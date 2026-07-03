El grupo Palacios compra el rey español del sándwich

El grupo Palacios Alimentación, fabricante de pizzas refrigeradas, tortillas de patatas y chorizos, ha anunciado este viernes la compra de Ñaming, compañía considerada como el líder español en la producción de sándwiches. La transacción, cuyo importe no ha trascendido, está pendiente de aprobación por parte de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) y se prevé que se cierre en el tercer trimestre de 2026.

Con centros de producción en Mallén (Zaragoza) y Algete (Madrid), Ñaming factura más de 55 millones de euros anuales y vende sus sándwiches y ensaladas listas para consumir a través de distintos canales, como máquinas de vending, gasolineras, supermercados y sector horeca.

El fondo Green Arrow (antes denominado DeA Capital) era desde julio de 2024 el principal accionista de Ñaming al controlar una participación del 78,7%. Por su parte, Unigrains Iberia, que había entrado en la compañía en octubre de 2024 para impulsar su crecimiento, poseía el 16,3%. Ambos socios abandonarán el capital de la empresa, mientras que Jorge Miranda, consejero delegado de Ñaming y perteneciente a la familia fundadora, incrementará su participación por encima del 5% que poseía hasta ahora y continuará al frente de la gestión de la empresa.

Durante el periodo en el que han sido accionistas Green Arrow y Unigrains Iberia, Ñaming ha registrado un aumento de su facturación de cerca de un 50%, para superar los 55 millones de euros. Adicionalmente, la compañía destinó durante este periodo cerca de 10 millones de euros para ampliar la capacidad productiva de sus dos plantas.

Miranda destaca que ahora, formando parte del Grupo Palacios, Ñaming afronta un nuevo ciclo de crecimiento con una "base muy sólida y una clara ambición de seguir creciendo".

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La compra de Ñaming es la primera adquisición que realiza Palacios desde que a finales de 2024 la compañía riojana fuese adquirida por un consorcio inversor liderado por JB Capital, firma comandada por Javier Botín, hermano de Ana Botín, presidenta de Banco Santander. JB Capital, GPF y otros tres inversores nacionales (Ion-Ion, Corporación Financiera Guadalmar y Label Investments) compraron Palacios a los fondos MCH y Ardian. En aquel momento, Palacios facturaba alrededor de 400 millones de euros y disponía de siete centros productivos ubicados en España, Estados Unidos y Reino Unido. Palacios opera en cuatro segmentos de mercado: pizzas refrigeradas, tortilla de patata, repostería y chorizo, con marcas como Palacios, Fuentetaja, Floristán, Naysa, Pastry Factory, Rhokett y San Martín.