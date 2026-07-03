Aena limitará la capacidad de los aeropuertos de Madrid y Barcelona el próximo verano para evitar el colapso

Los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat están al límite de su capacidad. El año pasado superaron los 68 y 57 millones de pasajeros, respectivamente, cuando el tope máximo del primero es de 70 millones de pasajeros y el del segundo es de 55 millones. Aena ha decidido poner orden a esta situación de cara al próximo verano, la época en la que más tránsito tienen estos aeródromos, al limitar el crecimiento del tráfico de las aerolíneas para evitar el colapso.

Hasta ahora, Aena publicaba la capacidad del aeropuerto en función de cuántos despegues y aterrizajes podía soportar cada aeródromo y, a partir de esa propuesta, cada aerolínea solicitaba los horarios que más le convenían para sus vuelos. Pero a partir de la temporada de verano 2027, que va de finales de marzo a finales de octubre, solo se permitirán aumentos de tráfico en las horas valle, y el proceso de asignación de derechos de despegue y aterrizaje (lo que se conoce en la jerga del sector como 'slots') tendrá en cuenta la capacidad de cada una de las terminales y el tipo de vuelo.

El motivo de introducir estos dos nuevos criterios es que el grado de saturación de cada edificio del aeropuerto es distinto y que no es lo mismo un pasajero nacional que uno internacional, Schengen o no Schengen, pues en función de su origen tiene que pasar o no por el control de pasaportes, según explican desde el gestor aeroportuario. De esta forma, la compañía aspira a "desestacionalizar" los vuelos al impulsar las horas de menor demanda en detrimento de aquellas de mayor actividad y, al mismo tiempo, dimensiona el espacio de sus terminales para poder seguir creciendo pero "garantizando un servicio de máxima calidad".

Estas limitaciones, que comenzarán a partir del próximo verano, desaparecerán una vez se vayan realizando las obras de mejora de los aeropuertos en el periodo 2027-2031, recogidas en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA). La compañía semipública (el Estado cuenta con el 51% del capital) destinará 1.765,2 millones de euros en Barcelona-El Prat y 4.477,4 millones de euros en Madrid-Barajas de los cerca de 10.000 millones que se gastará en todo el país.

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El plan, que ha sido trasladado ya a las compañías aéreas afectadas que operan en ambos aeropuertos, será presentado a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) para su posterior publicación. La reorganización solo afecta a las franjas horarias y meses de mayor saturación. Es decir, las reservas de capacidad previa, los conocidos como derechos de 'slots' históricos, que tienen las aerolíneas seguirán vigentes sin variación alguna.