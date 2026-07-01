El Ibex 35 cede en la apertura y pierde los 19.400 puntos pendiente de Oriente Próximo y del inicio de la temporada de dividendos

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este miércoles con una caída del 0,2%, hasta situarse en los 19.432,5 puntos, en una jornada marcada por la evolución del conflicto en Oriente Próximo, el inicio del calendario de pago de dividendos correspondiente al mes de julio y varias referencias empresariales.

Sin embargo, las ventas se han intensificado pocos minutos después de la apertura y el selectivo madrileño ha llegado a dejarse cerca de un 0,8%, lo que le ha llevado a perder la cota de los 19.400 puntos y cotizar en torno a los 19.315 enteros.

En los mercados de materias primas, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, avanzaba un ligero 0,1%, hasta situarse en el entorno de los 73 dólares por barril. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, permanecía prácticamente plano, alrededor de los 69,5 dólares.

La evolución del crudo continúa siendo uno de los principales focos de atención de los inversores, que siguen evaluando el impacto que podría tener la situación en Oriente Próximo sobre el suministro energético y la inflación.

Jornada marcada por dividendos y movimientos empresariales

El plano corporativo concentra también buena parte del interés de la sesión. Este miércoles Redeia, Inmobiliaria del Sur (Insur) y Sacyr abonan dividendos a sus accionistas, coincidiendo con el arranque del mes de julio, tradicionalmente intenso en la retribución al accionista.

Además, Iberdrola ha comunicado que ha reducido su capital social en 137,1 millones de euros tras amortizar 182,8 millones de acciones propias, una operación aprobada por la junta general de accionistas celebrada el pasado mes de mayo. Por su parte, Reig Jofre incorporará este miércoles a negociación 664.162 nuevas acciones dentro de su programa de dividendo flexible ('scrip dividend').

También ha sido protagonista Audax Renovables, que ha defendido la OPA voluntaria lanzada sobre el 100% de la compañía noruega Elmera, después de que el consejo de administración de esta última recomendara aceptar la oferta competidora presentada por la finlandesa Fortum.

Asimismo, la junta general extraordinaria y universal de accionistas de Ibercaja Banco acordó este martes el nombramiento de Jesús Manuel de Miguel Lencero como nuevo miembro del consejo de administración, con la condición de consejero externo dominical y un mandato de cuatro años.

Entra en vigor el decreto para mitigar el impacto del conflicto en Oriente Próximo

En el ámbito macroeconómico, este miércoles entra en vigor el real decreto-ley aprobado por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Oriente Próximo, tras su publicación este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Entre las principales medidas figura la rebaja del impuesto especial sobre los hidrocarburos y la eliminación progresiva del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica.

Además, el Ministerio de Derechos Sociales ha anunciado que elaborará una lista pública con aquellas gasolineras que incrementen sus márgenes aprovechando las ayudas públicas y las rebajas fiscales, con el objetivo de facilitar que los consumidores puedan presentar reclamaciones.

Amadeus lidera las caídas del Ibex

En los primeros compases de la sesión, Amadeus encabezaba las pérdidas del selectivo, con un descenso del 1,4%, seguida de Cellnex (-0,92%), ArcelorMittal (-0,87%) y ACS (-0,85%). En el lado contrario, las mayores subidas correspondían a Iberdrola (+0,3%), Sacyr (+0,2%) y Grifols (+0,1%).

Las principales bolsas europeas cotizaban con signo mixto. Mientras el FTSE 100 de Londres cedía un 0,4%, el DAX de Fráncfort avanzaba un 0,1% y el CAC 40 de París retrocedía un 0,3%.

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En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a diez años se situaba en el 3,383%, mientras que, en el mercado de divisas, el euro retrocedía ligeramente frente al dólar y se intercambiaba en torno a 1,14 dólares.