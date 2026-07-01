EEUU paraliza el T-MEC, el acuerdo comercial con México y Canadá que mueve más de dos billones de dólares al año

La ruptura entre Estados Unidos, México y Canadá ha sido sellada con apenas 154 palabras. La Casa Blanca ha anunciado este miércoles en un breve comunicado que no renovará el coloso acuerdo comercial que mantiene con sus vecinos fronterizos desde el 1 de julio de 2020, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC, por sus siglas). Este tratado ha sido clave en mover más de dos billones de dólares (1,7 billones de euros) al año entre los tres países.

Aunque el T-MEC apenas llevaba seis años en vigor, llegó a reemplazar el acuerdo anterior — el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)— un acuerdo ratificado hace más de 26 años. La noticia ha llegado mientras Canadá celebraba la fiesta nacional de su país y mientras los tres países colaboran como anfitriones en la Copa del Mundo.

Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, ha precisado que, después de una reunión virtual con ambos países, Washington no ha rehabilitado el pacto comercial “a la espera de la resolución de estos temas” o hasta “la terminación del acuerdo”. La Casa Blanca también ha anunciado una tercera ronda de negociaciones bilaterales con México, que tendrán lugar el 20 de julio.

Vigente hasta 2036

No obstante, el mensaje de Washington no significa que desaparecerá el pacto el día de mañana, dispone de una vigencia hasta 2036. En este caso, la Administración de Trump optará por una revisión anual de la alianza, en lugar de renovar el pacto para los próximos 16 años, como era costumbre antes del estallido de la llamada guerra comercial en 2025. En la reunión virtual han estado presentes el representante comercial de México, Marcelo Ebrard y su homólogo canadiense, Dominic LeBlanc.

"Estados Unidos no aceptó renovar el T-MEC en su forma actual. En consecuencia, el T-MEC no se renueva", ha indicado este miércoles la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, a través de un breve comunicado. "No obstante, el acuerdo permanece vigente a la espera de que se resuelvan estas cuestiones o hasta que se produzca la terminación del mismo", han aclarado.

Noticias relacionadas

Canadá y México exigieron una prórroga

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que mantendrá el acuerdo vigente hasta 2036, a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no haya confirmado su prórroga. El acuerdo se sometió al examen político en un momento de renovada tensión entre Canadá y Estados Unidos. El país norteamericano sigue sujeto a aranceles a importaciones canadienses.