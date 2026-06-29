El Gobierno aprobará “en las próximas semanas” una nueva prórroga del alquiler, la regulación de los contratos de temporada y el IVA a los pisos turísticos

El Gobierno prepara un nuevo paquete de medidas de vivienda con dos de las carpetas más sensibles del mercado residencial sobre la mesa: la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, y la subida del IVA al 21% para los pisos turísticos. Según han trasladado este lunes fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Consejo de Ministros aprobará "en las próximas semanas" un real decreto amplio y transversal con el que el Ejecutivo quiere ordenar varias iniciativas anunciadas durante los últimos meses, algunas de ellas pendientes desde hace más de un año.

La intención del departamento que dirige Isabel Rodríguez es articular un texto que reúna medidas apoyadas por distintas fuerzas políticas a lo largo de la legislatura, con el objetivo de que el paquete tenga recorrido parlamentario y no nazca sin mayoría suficiente. El paquete se dividirá en dos grandes bloques. El primero estará orientado a bajar precios, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude en el mercado del alquiler. Ahí se incluirá la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga extraordinaria de los contratos, la obligación de formalizar los arrendamientos por escrito y bonificaciones en el IRPF para los propietarios que reduzcan el precio del alquiler.

El segundo bloque estará centrado en movilizar vivienda asequible e incluirá, entre otras medidas, el incremento del IVA al 21% para los pisos turísticos y cambios para agilizar trámites administrativos. Ambos textos contienen reformas que gustan en el seno de los partidos de la derecha, como las bonificaciones a caseros o la reducción de la burocracia, pero se incluyen otras duramente criticadas, como las prórrogas y los 'topes' a los arrendamientos.

La medida con más impacto inmediato sobre el mercado del alquiler tradicional será la regulación de los contratos de temporada. El Gobierno quiere cerrar la puerta al uso fraudulento de esta modalidad, que en los últimos años se ha extendido en grandes ciudades como alternativa al alquiler residencial ordinario. El objetivo es evitar que viviendas destinadas de facto a residencia habitual se arrienden bajo fórmulas temporales para esquivar las garantías de la ley de arrendamientos urbanos, los límites de precios en zonas tensionadas o la duración mínima de los contratos. Este cambio normativo lleva meses en el cajón, porque el texto será muy parecido —sino el mismo— al aprobado a través de ponencia en diciembre de 2025 en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, donde las mayorías varían ligeramente con las del Congreso de los Diputados.

También se abordará el alquiler por habitaciones, otra fórmula que ha crecido con fuerza en las ciudades tensionadas y que el Gobierno considera especialmente vulnerable a abusos cuando se utiliza para superar el precio que tendría el piso completo. Desde el Ministerio de Vivienda señalan que el decreto incluirá una prórroga extraordinaria "mejorada" de los contratos de alquiler. El Gobierno ya aprobó en marzo un decreto que permitía prorrogar hasta dos años determinados contratos de vivienda habitual que vencieran antes de finales de 2027, pero la norma decayó semanas después al no superar la convalidación en el Congreso.

Bonificaciones fiscales y el IVA a los pisos turísticos

En paralelo, el Ejecutivo prepara incentivos fiscales para los propietarios que contribuyan a contener los precios. La idea que se ha venido trabajando es bonificar en el IRPF a los caseros que bajen o mantengan rentas, de forma que el incentivo fiscal compense parte de la pérdida de ingresos frente a una subida de mercado. La otra gran pata del paquete apunta directamente al alquiler turístico, con la imposición de un IVA del 21% a los pisos turísticos. Ambas medidas ya fueron anunciadas por el presidente Pedro Sánchez en enero de 2025 dentro de su batería de propuestas para afrontar la crisis de vivienda, pero llevan 18 meses en el cajón.

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No obstante, a pesar de lo anterior, el paquete vuelve a enfrentarse a la misma dificultad que ha marcado toda la política de vivienda de la legislatura: la aritmética parlamentaria en un contexto político casi preelectoral. Buena parte de estas medidas ya habían sido anunciadas, registradas o debatidas en distintos momentos, pero no todas han conseguido salir adelante. La subida del IVA a los pisos turísticos fue planteada hace más de un año, la regulación de los alquileres de temporada lleva trabajándose desde 2024 y la prórroga extraordinaria de contratos ya naufragó en el Congreso esta primavera. Por eso, el mensaje de Vivienda insiste ahora en el acuerdo. "Un problema como el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo y si hay un motivo hoy en día para acordar es, sin duda, dar respuesta a la principal preocupación de la ciudadanía", concluyen las mismas fuentes.