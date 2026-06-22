El Ibex 35 supera los 19.500 por primera vez en su historia gracias al empuje de la banca

Ya empieza a sonar a 20.000. A tenor del comportamiento del Ibex 35, que continúa renovando máximos históricos, la previsión hace pensar que el selectivo español podrá alcanzar dicho margen en un futuro no muy lejano. Por lo pronto, el índice ha cerrado la sesión de este lunes con un avance del 1,01%, que lo ha llevado a superar los 19.500 puntos por primera vez en su historia.

De esta manera, el parqué madrileño sigue renovando máximos históricos, al calor del repunte derivado de la mejora en las relaciones entre EEUU e Irán. Pakistán y Catar, países mediadores en las negociaciones abiertas entre EEUU e Irán en la localidad suiza de Burgenstock, han afirmado esta madrugada que la primera sesión "se ha desarrollado en un ambiente positivo" y ha resultado en "avances alentadores".

De esta forma, el único foco de incertidumbre de Europa es ahora el Reino Unido, debido a la dimisión de su primer ministro, Keir Starmer, comunicada esta mañana. La salida de Starmer no se producirá con efectos inmediatos. El todavía primer ministro permanecerá en el cargo hasta el nombramiento de su sucesor, un proceso que podría concluir a mediados de julio en caso de que no se presenten candidaturas alternativas a la del exalcalde de Mánchester Andy Burnham.

Por otra parte, en el terreno empresarial nacional pero fuera del Ibex 35, la empresa de servicios y proyectos de ingeniería multitecnológica Dominion ha comunicado que abonará el próximo 9 de julio un dividendo de 0,05 euros brutos por acción con cargo a reservas voluntarias.

De su lado, CIE Automotive abonará el próximo 7 de julio un dividendo complementario de 0,47 euros brutos por acción con cargo a los resultados de 2025, que se suma al dividendo a cuenta de la misma cuantía abonado el pasado mes de enero.

De esta forma, el mayor beneficiado de la sesión de este lunes ha sido Sacyr, con un avance superior al 3%. Detrás han quedado ACS (+2,91%), IAG (+2,71%) y Acciona Energía (+2,64%). Por otra parte, las mayores caídas se la han apuntado Indra (-2,65%), Telefónica (-2,60%) y Puig (-1,67%).

El resto de las principales plazas europeas ha cerrado la jornada con signo mixto: el británico FTSE 100 ha remontado un 0,72%, el francés Cac 40 ha caído un 0,25%, el alemán Dax ha subido un 0,62%, el italiano FTSE MIB ha cedido un 0,10% y el Euro Stoxx 50 ha avanzado un 0,29%.

Al otro lado del Atlántico, el Nasdaq se dejaba un 1,08% al cierre de las Bolsas en Europa, arrastrado por SpaceX, que descendía un 9,26%, mientras que el Dow Jones subía un 0,29% y el S&P 500 cedía un 0,37%.

En cuanto a las materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, se situaba en los 77,44 dólares, un 3,88% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, alcanzaba los 73,40 dólares, un 3,23% menos.

Noticias relacionadas

En el terreno de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro caía un 0,91% hasta los 4.207 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, repuntaba un 1,26%, hasta los 65.024 dólares.