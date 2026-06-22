El Ibex 35 abre la semana casi plano pese al avance diplomático entre EEUU e Irán

El Ibex 35 ha arrancado la semana sin impulso claro pese a un entorno geopolítico que, sobre el papel, debería alentar el apetito comprador. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en la localidad suiza de Burgenstock han concluido su primera sesión con lo que los países mediadores, Pakistán y Qatar, han calificado de "avances alentadores", incluyendo la creación de un comité de alto nivel y una hoja de ruta de 60 días para alcanzar un acuerdo.

Sin embargo, los inversores han optado por la cautela y el selectivo apenas suma un 0,09% en los primeros compases, situándose en los 19.368,9 puntos. En lo que va de año, las ganancias acumuladas alcanzan el 11,91%.

Alcanza los 19.000 puntos

La sesión llega tras una semana intensa para la renta variable española. El Ibex encadenó tres máximos históricos consecutivos la semana pasada al calor de la desescalada en Oriente Próximo, llegando a superar los 19.400 puntos el miércoles, para después retroceder ligeramente el viernes —un 0,29%— en una jornada de vencimiento de derivados que introdujo volatilidad adicional en todos los mercados europeos.

El principal efecto visible del avance diplomático este lunes es la caída del crudo. El barril de Brent, referencia en Europa, cede más de un 2%, hasta los 78,9 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense retrocede cerca de un 2,8%, hasta los 75,18 dólares. Los precios del petróleo ya habían caído con fuerza la semana pasada cuando se conoció el acuerdo de alto el fuego provisional entre Washington y Teherán.

En la apertura de la sesión de este lunes en la Plaza de la Lealtad (Madrid), el valor que más perdía en los primeros instantes de negociación era Bankinter (-1,3%), seguido de Fluidra (-0,5%) y Grifols (-0,4%). En el extremo opuesto del selectivo, las mayores subidas en el arranque de la jornada correspondían a Arcelormittal (+1%), Repsol (+0,84%) y Solaria (+0,82%).

En el Viejo Continente, entre los principales índices bursátiles, el Ftse100 de Londres iniciaba la sesión con bajadas (-0,1%), al tiempo que el Dax de Fráncfort crecía un 0,1% y el parisino Cac 40 retrocedía un 0,3%.

Las Bolsas asiáticas han recibido los avances en la negociaciones para la paz en Oriente Próximo con subidas. El Nikkei japonés ha subido casi un 2%, la Bolsa china de Shenzhen ha ganado más de un 2% y el Kospi surcoreano ha avanzado un 0,7%.

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En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años cotizaba en el 3,436% tras decrecer un 0,6%. Respecto a las divisas, el euro perdía en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,459 dólares.