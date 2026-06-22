Energía
El Gobierno vuelve a proponer que la factura de la luz incluya el gasto de tus vecinos
El Ministerio para la Transición Ecológica plantea un nuevo diseño sobre los recibos de hogares y pymes para "facilitar la comprensión" y " aportar nuevos datos"
En octubre de 2022, en plena guerra de Ucrania y después de que los precios de la electricidad en el mercado mayorista se dispararan muy por encima de los 100 euros por megavatio-hora, el Ministerio para la Transición Ecológica, que entonces comandaba Teresa Ribera, planteó que las facturas de la luz incluyesen el gasto medio de los consumidores que compartiesen el mismo código postal para provocar la comparación e impulsar la eficiencia.
Pero tres años después, esa medida no se ha puesto en práctica, a pesar de ser incluida en un Real Decreto-ley (18/2022, de 18 de octubre). Así, el Ministerio que hoy dirige Sara Aagesen, entonces secretaria de Estado de Energía, ha decidido volver a intentarlo, al incluirla en una Propuesta de resolución sobre el contenido mínimo que deben incorporar las facturas de la electricidad de hogares y pequeñas empresas con hasta 15 kilovatios (kW) de potencia contratada que Transición Ecológica ha sometido a consulta pública este lunes.
En concreto, la nueva propuesta plantea reservar "un espacio" en el recibo para incorporar "cuando proceda" un esquema "en el que se representen comparativamente el consumo asociado a la factura de electricidad y el consumo medio de los consumidores de características similares que compartan el mismo código postal". Será la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia quien deba crear un fichero de intercambio de información, mientras que las distribuidoras deberán calcular y remitir los consumos medios a las comercializadoras.
Pero no es la única medida nueva, sino que el Ministerio para la Transición Ecológica quiere incluir también otros elementos derivados de la evolución normativa para "facilitar la comprensión" y "aportar nuevos datos" a las facturas, como el coste medio de la energía consumida, el tipo de contrato –precio fijo o indexado– y el nombre del producto u oferta contratada en el mercado libre, así como información "detallada" sobre el autoconsumo.
En concreto, los usuarios con autoconsumo verán en su factura -si la propuesta entra en vigor- la modalidad de autoconsumo a la que están acogidos, el tipo de autoconsumo, el Código de Autoconsumo, la medida del contador de generación neta desglosada por períodos horarios y la energía neta horaria generada individualizada desglosada por períodos horarios.
Los cambios afectarán tanto a los recibos de la luz acogidos al mercado regulado, el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que afecta a unos 8 millones de consumidores, como a los del mercado libre, en el que están más de 20 millones de usuarios. Si bien de momento se trata solo de una suerte de borrador, que se somete a consulta pública para recibir alegaciones hasta el 6 de julio y, por tanto, faltará ver en qué queda y cuándo se produce la redacción definitiva que promueva la puesta en marcha real de las medidas.
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