La venta de viviendas cae en abril y encadena cuatro meses de descensos

La compraventa de viviendas se mantuvo en terreno negativo en abril. En el cuarto mes del año se registraron en España 53.241 operaciones, un 1,8% menos que en el mismo mes de 2025. Con este retroceso, el mercado residencial encadena cuatro meses consecutivos de caídas interanuales, tras los descensos de enero, febrero y marzo, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El ajuste se produce después de un arranque de año marcado por una moderación o estabilización de la actividad. En enero, las ventas bajaron un 5% interanual, en febrero un 0,5% y en marzo un 2,2%. En conjunto, entre enero y abril se vendieron 231.714 viviendas, frente a las 237.395 del mismo periodo del año anterior, lo que supone una caída acumulada del 2,4%, que llega después de un 2025 récord, el segundo mejor ejercicio de la serie histórica.

Por tipo de vivienda, la segunda mano volvió a concentrar el grueso del mercado. En abril se vendieron 41.783 viviendas de segunda mano, el 78,5% del total, aunque las transacciones cayeron un 2,4%. La obra nueva, por el contrario, resistió mejor y alcanzó las 11.458 operaciones, un 0,6% más que un año antes. El comportamiento por régimen muestra una caída más acusada en la vivienda protegida. Las transmisiones de vivienda libre sumaron 49.946 operaciones, un 1,0% menos que en abril de 2025, mientras que las de vivienda protegida descendieron un 12,3%, hasta 3.295 operaciones. La vivienda libre representó el 93,8% de todas las compraventas del mes.

Pese al retroceso, el volumen de abril se mantiene en niveles históricamente altos dentro de la serie reciente. El dato de 2026 es el cuarto mayor para un mes de abril desde 2007, solo por detrás de los registros de abril de 2007, 2008 y 2025. El mercado, por tanto, muestra señales de enfriamiento, pero no de desplome: las operaciones pierden impulso frente al excepcional nivel del año pasado, aunque siguen por encima de la mayoría de ejercicios de la última década.

Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, resume: "La nueva caída en el número de operaciones de compraventa viene a reforzar lo que desde hace algunos meses ya viene comentando el sector y es que el mercado parece que se sitúa, si no en un cambio de ciclo, al menos en un punto de inflexión. Este dato viene a sumarse a otros como la recuperación de la oferta y el aumento de los anunciantes que rebajan sus expectativas. La vivienda ha alcanzado unos precios que hacen imposible el acceso gran parte de la demanda y el encarecimiento de la financiación complica aún más sus posibilidades. En esta situación parece claro que nos encaminamos a un escenario de estabilización de los precios".

En la misma línea, María Matos,directora de Estudios de Fotocasa, añade: "Estamos a las puertas de un cambio de ciclo impulsado por el mercado hipotecario que comienza a mostrar ciertos ajustes. Tras un año de intensa competencia bancaria, las entidades están evolucionando hacia una posición más prudente, con productos más equilibrados y adaptados a un entorno de mayor estabilidad monetaria. Este cambio podría traducirse en una ligera moderación del ritmo de concesión de hipotecas en los próximos meses".

Las ventas suben en once comunidades

El mapa autonómico muestra un comportamiento desigual. En abril, las compraventas aumentaron en once comunidades respecto al mismo mes del año anterior, mientras que descendieron en ocho. Los mayores incrementos interanuales se registraron —sin contabilizar Ceuta, donde subieron un 88,2%— en Cantabria, con un crecimiento del 22,5%, seguida de País Vasco (8,8%), Cataluña (7,8%) y Castilla-La Mancha (6%).

En el extremo contrario, las caídas más acusadas se produjeron en Navarra, donde las operaciones bajaron un 29%, la Comunidad de Madrid, con un retroceso del 11%, Castilla y León, con un 9,4% menos, y Galicia, con una caída del 7,2%. También retrocedieron la Comunidad Valenciana, un 7%, Baleares, un 3,7%, y Andalucía, un 3%.

En el acumulado de enero a abril, el balance regional también ofrece señales mixtas. Ocho territorios vendieron más viviendas que en el mismo periodo de 2025, frente a once que registraron descensos. Cataluña, uno de los grandes mercados, acumuló 38.969 operaciones, un 2,6% más interanual. En cambio, la Comunidad de Madrid sumó 25.457 compraventas, un 9% menos, y Murcia retrocedió un 8,4%, hasta 8.772 operaciones.

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La vivienda nueva tuvo un peso especialmente elevado en Murcia, donde representó el 29,8% de las compraventas de abril, y en Andalucía, con un 27,3%. También superó una cuarta parte del mercado en Galicia, Navarra y Canarias. En el conjunto nacional, la vivienda nueva supuso el 21,5% de las operaciones, frente al predominio de la segunda mano, que siguió concentrando casi ocho de cada diez ventas, según los datos publicados por el INE.