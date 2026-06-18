Hereu: "El arco mediterráneo es el gran motor económico de España"

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha reivindicado el arco mediterráneo, de Roses a Cádiz, pasando por Murcia, Valencia o Barcelona, como el "gran motor" económico de España. En los polígonos diseminados por sus territorios se genera casi la mitad del valor añadido bruto de toda la industria española, lo que a su vez será la basae para la "emergencia del gran 'hub' europeo de la industria, que es España", según ha aventurado durante su intervención en el III Foro del Mediterráneo, celebrado esta semana en Barcelona y organizado por Prensa Ibérica.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, con Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, en la inauguración de la segunda jornada del lll Foro del Mediterráneo / MAITE CRUZ

Industria por un lado, con las "catedrales de la nueva automoción" ubicadas en Sagunto que ayudarán a alumbrar el coche eléctrico, la gran base de Navantia en Cartagena o las refinerías de Repsol en la petroquímica de Tarragona. Ahí el ministro ha reivindicado la firme apuesta del Gobierno por "reindustrializar" el país, con inyecciones de recursos públicos -"detrás del curpa raval hay un perte industrial"- y apuesta por las tecnologíasa emergentes -como la inversión de 719 millones de euros para impulsar la gigafactoría europea de IA en Mora la Nova-.

Industria, por un lado, turismo, por el otro. En las playas del Mediterráneo plantan su toalla la mayoría de los millones de turistas que recibe España cada año. En sus orillas se ubican concretamente casi seis de cada 10 plazas hoteleras. Para que estas zonas no mueran de éxito, el socialista ha instado a las empresas del sector a "transformar su modelo si quiere hacer palpable la sosteniblidad social y ecológica". Para ello ha prometido seguir habilitando ayudas públicas, como los 3.400 millones de euros inyectados vía perte para cofinanciar inversiones privadas para "desconcentrar, digitalizar y desestacionalizar".

El ministro Hereu ha alertado, no obstante, que España no podrá consolidar y desarrollar esos sectores clave si no piensa y actúa en clave mediterránea. "Nuestro gran reto ahora es luchar por la igualdad, vemos mucha gradación en los indicadores [de riqueza, actividad económica y bienestar], hay que trabajar en la igualdad del arco mediterráneo. Las diferencias entre el norte y el sur siguen siendo abismales", ha lamentado, el que en su etapa en el Ayuntamiento de Barcelona impulsó el Fòrum Universal de les Cultures.

El ministro Jordi Hereu, en su discurso durante el III Foro del Mediterráneo / Maite Cruz

El titular de Industria y Turismo ha hecho un llamamiento a "comprometernos con el sur del Mediterráneo" y promover "el diálogo entre culturas" para garantizar la "seguridad y prosperidad" de todas sus orillas. La misma semana que el Parlamento Europeo ha dado luz verde al reglamento de retornos, que permitirá a las autoridades crear centros de deportación, detener a personas migrantes durante más de dos años y llevar a cabo operaciones de búsqueda en domicilios, Hereu ha pedido incrementar la "cooperaración en el desarrollo en origen", que es "la única manera de afrontar los grandes retos" que el Viejo Continente tiene por delante.

Más industria de la defensa

Otro reto pendiente -y diferente- que tienen las regiones españolas del Mediterráneo, especialmente Catalunya y Valencia, es su integración en la cadena de producción de la industria de la defensa española. Una "gran oportunidad industrial", según ha definido Hereu. "Estamos trabajando muy intensamente", ha insistido.

Hereu se ha erigido como uno de los grandes enlaces de administraciones territoriales, como la Generalitat de Catalunya, para tratar de atraer parte de las inversiones millonarias que Europa pretende efectuar en los próximos años para rearmarse. En España, el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, aprobado justo hace un año, prevé una inyección de 34.000 millones de euros hasta 2037 para costear un plural arsenal: desde armas y aviones, hasta satélites, pasando por redes 5G y equipos para la gestión de emergencias.

Barcelona. Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, llega al Foro Económico y Social del Mediterráneo celebrado en CosmoCaixa antes del inicio de la jornada. 18 de junio de 2026. Economía. AUTOR: ZOWY VOETEN / zowy voeten / PIM

El tercer Foro Económico y Social del Mediterráneo está impulsado por Prensa Ibérica y la Fundació la Caixa, y hasta el jueves convertirá la capital catalana en epicentro del debate sobre el potencial del arco mediterráneo, región cultural y comercial. El evento cuenta con el patrocinio de empresas como Aena, CaixaBank, Cellnex, Endesa, Mango, Mercadona, Naturgy, Seat, Telefónica o Veolia.

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Las jornadas, que se extienden hasta este jueves, cuentan también con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana, el Govern de les Illes Balears, la Región de Murcia, la Junta de Andalucía y ayuntamientos como el de Barcelona, Málaga o Palma, entre otros.