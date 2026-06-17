Iberdrola invertirá 1.600 millones de euros en I+D+i hasta 2028 para impulsar la electrificación

Iberdrola ha ratificado su compromiso de invertir 1.600 millones de euros en I+D+i entre 2025 y 2028 para impulsar la electrificación durante la duodécima edición de su Digital Summit, celebrada hoy en el campus corporativo de la compañía en San Agustín del Guadalix (Madrid).

El encuentro, organizado por la dirección de TI de Iberdrola, se ha celebrado bajo el lema ‘EnergIA que transforma’ y ha centrado esta edición en el papel de la inteligencia artificial como motor de cambio en el sector energético y en la economía en su conjunto.

La jornada ha comenzado con la intervención de Pedro Azagra, CEO de Iberdrola, quien ha abordado cómo la IA está transformando los negocios y la tecnología. En su intervención, también ha destacado su contribución a la transformación cultural y la importancia de un uso ético de su potencial para generar nuevas oportunidades de innovación.

El Digital Summit se ha consolidado, con el paso de los años, como un espacio para el intercambio de conocimiento y experiencias en torno a la digitalización y la innovación. A través de este evento, Iberdrola impulsa la cultura digital dentro de la organización, da visibilidad a sus proyectos estratégicos y fomenta el desarrollo de capacidades en innovación entre sus profesionales.

La agenda del Digital Summit 2026 ha combinado ponencias estratégicas con representantes de compañías como Microsoft, Google, IBM, ABB, Plain Concepts, Gestamp o BYD. Los participantes han analizado el despliegue de la IA a gran escala, el valor estratégico de los datos y su impacto en ámbitos clave como la ciberseguridad, la experiencia de cliente, la robótica o las tecnologías cuánticas.

Además, los asistentes han podido recorrer una zona experiencial en la que ocho empresas invitadas han mostrado distintas novedades tecnológicas: AWS, NTT Data, Capgemini, EY, Salesforce, SAP, Minsait y Tecnalia.

Más de 300 proyectos de IA en marcha

El encuentro también ha servido para poner en valor el compromiso de Iberdrola con la digitalización como eje transversal de su estrategia. La compañía refuerza así su apuesta por integrar soluciones avanzadas en toda la cadena de valor y acelerar la electrificación hacia un modelo energético más eficiente, sostenible y orientado al dato.

Iberdrola está impulsando un despliegue de la inteligencia artificial integrado en todos sus negocios y orientado a la creación de valor tangible. El grupo cuenta ya con más de 300 proyectos de IA en marcha, centrados en objetivos como el crecimiento, la mejora de la productividad, la eficiencia operativa, la calidad del servicio y la resiliencia del sistema.

Este enfoque se apoya en un rediseño integral de los procesos de negocio, el desarrollo de talento interno y el impulso de la tecnología para garantizar una evolución alineada con los más altos estándares de calidad, seguridad y resiliencia, así como en una cartera activa de soluciones de robótica e inteligencia artificial aplicada.

La compañía también ha reforzado su posicionamiento como referente en IA responsable. Iberdrola es el primer grupo energético con un sistema de inteligencia artificial certificado bajo el estándar ISO 42001 y cuenta con reconocimiento internacional, como su inclusión entre los principales proyectos globales de IA para sostenibilidad por el organismo IRCAI, vinculado a la UNESCO.

Asimismo, el grupo ha creado alianzas estratégicas con socios tecnológicos como AWS y Microsoft, con el desarrollo de las primeras plataformas agénticas corporativas.

Todo ello forma parte de una transformación en marcha con la que Iberdrola busca integrar plenamente la inteligencia artificial como una palanca adicional de crecimiento, competitividad y creación de valor a largo plazo.