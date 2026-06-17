Foro Mediterráneo, en directo | Líderes institucionales, empresariales, académicos y sociales dialogan en la primera jornada del foro

Barcelona celebra este miércoles, 17 de junio, la primera jornada III Foro Económico y Social del Mediterráneo, impulsado por Prensa Ibérica bajo el lema “Un Mar de Compromisos”. La agenda del miércoles 17 se centra en el compromiso con la estabilidad y la prosperidad, con debates sobre el Mediterráneo como espacio de estabilidad compartida, el nuevo pacto euromediterráneo, democracia y multilateralismo, educación, alianzas internacionales, competitividad, inversión, agua, innovación, inteligencia artificial, conectividad, energía, emprendimiento y turismo de alto valor.

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La jornada del jueves De cara a la segunda jornada, el jueves 18, el programa pondrá el foco en las personas y en los desafíos vinculados a la cohesión social, la vivienda, la movilidad, el empleo, el talento y la calidad de vida. Intervendrán, entre otros, el filósofo Francesc Torralba; el consejero delegado de Metrovacesa, Jorge Pérez-Leza; el consejero delegado de Iryo, Fabrizio Favara; el presidente de Baleària, Adolfo Utor; la consejera delegada global de Eurofirms Group, Anna Golsa; y Tomàs Font, vicepresidente y director general para el sur de Europa de Wolters Kluwer Tax & Accounting.

Una labor previa imprescindible Como en las ediciones anteriores, el foro se apoyará en el trabajo desarrollado durante todo un año por ocho consejos territoriales y temáticos centrados en personas, agua, turismo y cambio climático, movilidad, energía para la industria, ciudad mediterránea, innovación estratégica y vivienda sostenible. Sus conclusiones, que se han presentado igualmente en las últimas semanas en las diferentes ciudades implicadas, servirán como base para los debates y propuestas que se presentarán durante el encuentro.

Moderadores de primer nivel Las charlas y mesas redondas no podrían ser posibles sin los encargados de conducirlas. Durante las dos jornadas, las conversaciones, entrevistas, diálogos y mesas redondas estarán conducidas por periodistas y directivos de las cabeceras mediterráneas de Prensa Ibérica. Entre ellos figuran el consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll; Gemma Martínez, directora de El Periódico; Albert Sáez, director general de Contenidos de Prensa Ibérica; Martí Saballs, director de Información Económica; Sergi Saborit, subdirector de El Periódico; Natàlia Rios, jefa de Economía de El Periódico; Joan Cañete, director de Estrategia de la Oficina de Proyectos Editoriales; Joan Carles Martí, director de Levante-EMV; Toni Cabot, director de Información; Marisa Goñi, directora de Diario de Mallorca; Cristina Martín, directora de Diario de Ibiza; Josep Lluís Micó, director de Regió7; Oriol Puig, subdirector de Diari de Girona; Ángel Báez, director de Mediterráneo; Pau Arenós, director de Cata Mayor y Juan Carlos Lozano, coordinador de Activos.

Directivos empresariales El bloque dedicado a la prosperidad reunirá a algunos de los principales directivos empresariales con actividad en el Mediterráneo. Participarán Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank; Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola España; Jordi Ribas, responsable mundial de Search & AI de Microsoft; Alfonso Álvarez, consejero delegado de Cellnex Iberia; Marta Colet, directora de Concesiones de Veolia; José Luis Vilar, director general del Grupo Nealis; Raquel Pont, socia responsable de la región Mediterráneo de NTT DATA; Sacha Michaud, cofundador de Glovo; Carlota Pi, cofundadora y consejera delegada de Holaluz; Denis O'Brien, presidente de Camiral y anfitrión de la Ryder Cup de 2031; y Gonzalo Carbó, director general de Nuclear de Endesa.

Un enfoque académico La reflexión sobre el contexto geopolítico internacional tendrá un papel destacado en una edición que abordará cuestiones como la estabilidad regional, la democracia, la polarización política, el multilateralismo y el futuro de las relaciones euromediterráneas. Entre los participantes figuran la periodista e historiadora Anne Applebaum y representantes del ámbito universitario como Joan Guàrdia, rector de la Universitat de Barcelona; Wail Benjelloun, ex rector de la Universidad Mohammed V de Rabat; y Josep Maria Garrell, presidente de la European University Association.

Perfil internacional También participarán responsables europeos e internacionales como Josep Borrell, presidente del CIDOB y ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores; Jaume Duch, conseller de Unió Europea i Acció Exterior; Javier Colomina, representante especial del secretario general de la OTAN para la Vecindad Sur; y Dubravka Šuica, comisaria europea para el Mediterráneo.

El Rey encabeza la lista de participantes Uno de los momentos más destacados será la intervención de Felipe VI, prevista para la jornada del jueves. El foro contará asimismo con la participación del presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret; la presidenta de Baleares, Marga Prohens; el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; y el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

La agenda del día de hoy se centra en el compromiso con la estabilidad y la prosperidad. Abarcará debates que sitúan al Mediterráneo, piedra angular del encuentro, como espacio de estabilidad compartida, democracia y multilateralismo. Algunos de los temas a tratar serán la competitividad, la educación, la inteligencia artificial, la energía, el emprendimiento o el turismo.

Representantes de la política catalana intervinieron también en la previa del Foro, con ambas crónicas firmadas por Carlota Camps: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau

El presidente del Parlament, Josep Rull