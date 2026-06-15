El octavo magnífico: SpaceX pone a prueba el reinado de los Siete Magníficos con dos billones

SpaceX, esa empresa que promete llevarte a la Luna o Marte ha llegado al parqué de Nueva York con una valoración holgada: en apenas una sesión ha sobrepasado la mítica barrera de los dos billones. El aluvión de dinero también ha agraciado a Musk, quien se ha convertido en el primer billonario de la Tierra gracias a una sola sesión bursátil. Tras su debut estelar, la compañía especializada en cohetes, satélites e inteligencia artificial llama ahora a la puerta de la exclusiva liga de los Siete Magníficos, un club que ya incluye a otra compañía pilotada por Musk: Tesla.

Las siete acciones que mueven Wall Street

Entre las filas de los Siete Magníficos figuran: Alphabet, Apple, Amazon, Tesla, Meta y Microsoft. Se tratan de las mayores compañías del mundo por capitalización, en billones de dólares. El rey, que lidera el ranking con una amplia ventaja, es Nvidia, con una valoración de 5,2 billones de dólares. Por detrás se sitúan Apple y Alphabet, con 4,5 billones, respectivamente, y Microsoft en el cuarto lugar, con 3,1 billones. Sin embargo, el paso del tiempo ha introducido un pequeño matiz en el relato: desde que se acuñó el término, Tesla ha caído del podio. Al cierre del viernes, la compañía era la décima empresa más valiosa del mundo, con una capitalización bursátil de 1,5 billones de dólares.

Los Siete Magníficos nacieron oficialmente en 2023 tras ser bautizados por el analista de Bank of America, Michael Hartnett, aunque su hegemonía empezó a instalarse en Wall Street años atrás. A diferencia de SpaceX –que cotiza en el Nasdaq– todas cotizan en el S&P 500, y concentran cerca de un 40% de las ganancias del índice.

A diferencia de su tocayo, un spaghetti western de los años sesenta, estas siete tecnológicas no cabalgan por el Viejo Oeste, sino por Wall Street, donde han llegado a concentrar buena parte de las ganancias del mercado estadounidense. En el momento que el término fue acuñado por Bank of America, las compañías habían experimentado un alza estratosférica del 70% en lo que iba del año, mientras que el resto de las cerca de 500 empresas del S&P 500 habían avanzado tan solo un 0,1%.

SpaceX supera a Tesla

Con SpaceX, Musk se ha superado incluso a sí mismo. En 2010, cuando Tesla, el fabricante de vehículos eléctricos y de ese coche cuadrado conocido como el Cybertruck, salió a bolsa, debutó con una valoración muy inferior a la del gigante SpaceX: 2.000 millones de dólares. Y las acciones también eran más asequibles: adquirir una participación en la empresa costaba apenas 17 dólares. A día de hoy, superan los 404 dólares. Tesla tardó años en ganarse un codiciado puesto entre los Siete Magníficos y SpaceX lo hace con una valoración propia de ese exclusivo club desde el día uno.

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Ahora, tres años después del nacimiento de los Siete Magníficos, los mercados financieros se enfrentan a una nueva incógnita: si este club seguirá teniendo siete integrantes, o si ha llegado la hora de un octavo magnífico. O quizás, los Diez Magníficos tras los estrenos de Anthropic y OpenAI.