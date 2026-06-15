El FMI sostiene que la economía mundial "aguanta" el golpe de la guerra de Irán

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, considera que la economía mundial ha encajado con entereza el golpe de la guerra de Irán. Así lo ha expresado la mandataria búlgara en un artículo publicado en la web del organismo, haciendo balance del desempeño de la economía tras los más de 100 días que dura hasta la fecha la guerra entre EEUU, Israel e Irán, que ahora parece próxima a resolverse.

"Tras más de tres meses de guerra en Oriente Medio, la economía mundial parece mantenerse estable. Los precios de las materias primas, la inflación y las expectativas al respecto, así como las condiciones financieras, se han visto afectados, pero aún no de una forma que apunte a una desaceleración mundial. Además, hemos observado un fuerte impulso económico en las mayores economías del mundo: Estados Unidos y China", sostiene Georgieva.

Impactos distintos

Sin embargo, la economista búlgara apunta que el panorama mundial, "generalmente resistente", oculta "importantes disparidades", ya que incluso entre las economías avanzadas hay algunos países que han sufrido un impacto mayor por la guerra, especialmente los más expuestos a nivel energético. "Mientras tanto, con el cierre prolongado del estrecho de Ormuz y las infraestructuras de Oriente Medio dañadas por los combates, la incertidumbre y los riesgos siguen siendo elevados", abunda.

Georgieva ha reflexionado también acerca del impacto que ha tenido la guerra en Europa. Siendo un continente que depende en gran medida de las importaciones de petróleo y gas, la economista ha señalado que "los precios más altos de la energía están lastrando el crecimiento y ejerciendo presión al alza sobre la inflación, mientras el BCE ha subido recientemente los tipos de interés".

Para el organismo con sede en Washington, al inicio del conflicto, la preocupación inmediata era el impacto en los precios de la energía y sus repercusiones en la inflación. "Y han sido considerables. Los precios del petróleo son un 30 % más altos que los niveles previos a la guerra. Sin embargo, ese nivel es inferior al registrado al inicio del conflicto, a pesar del cierre prolongado de los estrechos", ahonda Georgieva, refiriéndose tanto a Ormuz como a Bab el-Mandeb, condicionado por los rebeldes hutíes de Yemen.

El petróleo desata la inflación

"Algunos países como China, enormemente dependientes del petróleo que transitaba por Ormuz, han sido capaces de amortiguar la disrupción energética recurriendo a sus reservas de petróleo. Asia, por lo demás, se ha visto duramente afectada. El aumento de la producción y de la utilización de refinerías fuera del Golfo, aunque no ha sido suficiente para compensar el shock, también ha contenido la subida de los precios del petróleo", ha reflexionado la economista.

Sin embargo, una de las mayores preocupaciones del organismo reside en que, en muchas economías, "los precios del petróleo están contribuyendo a un repunte de la inflación general". "Esto es preocupante, pero no cuenta toda la historia. También es importante considerar si las personas y las empresas esperan una erosión más persistente de su poder adquisitivo", apunta Georgieva.

El mercado aguanta por la IA

Para la máxima autoridad del FMI, los mercados han mostrado resiliencia, definiendo las condiciones como "acomodaticias". "Los rendimientos de los bonos públicos han aumentado considerablemente desde que comenzó la guerra, pero los activos de riesgo han repuntado gracias a sólidos beneficios empresariales, y observamos poca evidencia de una huida más amplia hacia activos seguros", han sido sus palabras.

Gran parte de estos beneficios en los mercados han llegado a través de las compañías de inteligencia artificial (IA). Georgieva reflexiona también sobre esto. "La fuerte inversión relacionada con la tecnología —en particular en inteligencia artificial y centros de datos— ha sido un motor en los países donde el impulso económico se mantiene. Estados Unidos se está beneficiando de este ciclo tecnológico global, al igual que las economías de Asia que han registrado exportaciones tecnológicas más sólidas", señala.

Con todo, la economista ha concluido que el grueso de las consecuencias económicas del conflicto dependerá "de la duración e intensidad del shock de oferta energética". "Cuanto antes se resuelva, mejor, especialmente porque la oferta tardará en recuperarse debido al importante daño en la infraestructura, y el anuncio del alto el fuego del domingo es bienvenido". Sin embargo, ha culminado con una advertencia para todos los implicados en las negociaciones de paz. "Si el conflicto o las disrupciones se intensifican, esto representará un claro riesgo para el crecimiento mundial".