BBVA lanza un servicio para acompañar a las empresas españolas en su salto a México

BBVA quiere reforzar el papel de México como destino prioritario para la internacionalización de las empresas españolas. La entidad ha presentado en Madrid ‘Smartshoring México’, un nuevo servicio de apoyo local y financiación diseñado para acompañar a las compañías en su llegada, implantación y crecimiento en el país.

El banco reunió a directivos de empresas españolas, latinoamericanas y turcas para analizar las oportunidades de inversión que ofrece México en el actual contexto de reorganización de las cadenas globales de valor. Este proceso está modificando la forma en que las compañías producen, suministran y distribuyen bienes y servicios a escala internacional, y está reforzando el atractivo de mercados próximos a Estados Unidos y con una sólida base industrial.

La iniciativa de BBVA se enmarca en la evolución del tradicional fenómeno del ‘nearshoring’ hacia modelos de ‘smartshoring’. En este nuevo enfoque, la competitividad de una empresa ya no depende solo de dónde ubica su producción, sino también de su capacidad para construir redes más resilientes, tecnológicas, sostenibles e integradas en las cadenas de valor internacionales.

Durante el encuentro, Marian Laso, responsable de soluciones internacionales de BBVA en España, subrayó la importancia de las empresas españolas en México. También intervino José García Casteleiro, director de Empresas e Instituciones de BBVA en España, quien destacó que el acompañamiento a las compañías es una de las prioridades estratégicas de la entidad, desde su constitución hasta su crecimiento y expansión exterior.

BBVA sostiene que el interés de las empresas españolas por México va en aumento. En 2025, la financiación de comercio exterior concedida a través del segmento de Banca de Empresas e Instituciones de BBVA en España alcanzó los 19.085 millones de euros, un 4,6% más que el año anterior. Además, la entidad acompañó a más de 3.400 empresas españolas en sus procesos de implantación y crecimiento en México durante el ejercicio.

La posición del banco en el país es uno de los principales argumentos de la nueva propuesta. Jaime Sáenz de Tejada, responsable global de Banca de Empresas e Instituciones de BBVA, recordó que BBVA es la principal entidad financiera de México, con más de 30 millones de clientes y una cuota de mercado en préstamos del 25%.

“México está muy integrado en las cadenas productivas estadounidenses, tiene una capacidad industrial extraordinaria, cuenta con talento, un elevado nivel de sofisticación y ofrece acceso al principal mercado del mundo, que es Estados Unidos. Es una oportunidad extraordinaria para las empresas españolas”, afirmó Sáenz de Tejada.

El nuevo servicio se apoya en la doble presencia de BBVA en España y México. La entidad destaca que puede acompañar a las compañías desde el mercado de origen y durante su aterrizaje en el país. Según datos del Informe de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, las exportaciones españolas a México representan el 2,8% del total de ventas fuera de la Unión Europea. En el caso de BBVA, ese peso alcanza el 4,6%, lo que, según el banco, refleja la especial vinculación de su base empresarial con el mercado mexicano.

Tres líneas de actuación

‘Smartshoring México’ se articula en torno a tres líneas de actuación. La primera es un ‘welcome pack’ para empresas que llegan al país o que ya están implantadas, pero todavía no trabajan con BBVA México. Este paquete incluye cuenta de cheques, nómina y condiciones preferenciales en divisa.

La segunda línea consiste en un acompañamiento de ‘soft landing’ a través de despachos legales, fiscales y contables, así como operadores inmobiliarios seleccionados por la entidad. El objetivo es facilitar trámites clave en la instalación de una empresa en México y reducir la incertidumbre inicial que supone operar en un nuevo mercado.

La tercera pata del servicio es la conexión con clientes y proveedores locales. BBVA busca que las empresas españolas puedan identificar contactos de calidad dentro del ecosistema empresarial de BBVA México, tanto para encontrar socios comerciales como para integrarse con mayor rapidez en la cadena de valor local.

Con esta propuesta, el banco quiere ir más allá de la financiación tradicional. La entidad plantea un modelo de acompañamiento integral que cubra desde la apertura de la operativa bancaria hasta la búsqueda de asesores, proveedores, clientes potenciales y contactos estratégicos. La finalidad es acelerar los primeros pasos de las compañías españolas en México y facilitar su crecimiento en un mercado que gana peso en la nueva geografía industrial global.

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Durante la jornada también participaron Jorge Sicilia, director de BBVA Research, y Carlos Serrano, economista jefe de México en BBVA Research, que analizaron el contexto económico y las principales tendencias que están impulsando el atractivo del país como destino de inversión.