Espectáculo récord con 1.500 drones en el cielo de Bilbao para celebrar el 125 aniversario de Iberdrola

Iberdrola cerró la noche de la celebración de su 125 aniversario con un gran show de drones en Bilbao, el mayor realizado hasta la fecha en España, con 1.500 dispositivos, que pudo verse desde distintos puntos de la capital vasca entre las 23.00 y las 23.30 horas de este viernes.

Tras el festival musical celebrado en el parque de Doña Casilda, en el que actuaron Juanes, Antonio Orozco, Rigoberta Bandini y Süne, miles de dispositivos protagonizaron un espectáculo aéreo de unos 20 minutos. Durante ese tiempo, sobre el cielo de Bilbao se dibujaron diversas figuras luminosas en 2D y 3D en gran formato, en una intervención coreografiada al detalle y sincronizada con música y efectos visuales diseñados para la ocasión.

Drones Iberdrola / Cedida

El espectáculo recorrió algunos de sus hitos más representativos de la andadura de Iberdrola a lo largo de su historia, como su expansión por todo el mundo partiendo de sus orígenes bilbaínos. A través de las coreografías de luz, los drones recrearon imágenes vinculadas a la compañía, como infraestructuras eléctricas, y evocaron su compromiso social.

El monte Artxanda, la avenida de las Universidades, el entorno del puente Euskalduna, la plaza Euskadi y la plaza Txema Aguirre reunieron a decenas de miles de ciudadanos que contemplaron este espectáculo, impulsado con energía 100% renovable.

Durante toda la jornada hubo a disposición del público servicios de información, zonas en las que se pudo adquirir comida y bebida, asistencia sanitaria, aseos, áreas adaptadas para personas con movilidad reducida, un espacio de atención a menores y un Punto Violeta.

Además, se desplegó un operativo especial de limpieza, mantenimiento y jardinería durante toda la jornada.

Drones Iberdrola / Cedida

125 años luz

Esta celebración se enmarca en el programa “125 años luz”, con el que Iberdrola celebra, a lo largo de 2026, su aniversario a través de iniciativas dirigidas a empleados, clientes, accionistas y al público en general. Entre los principales hitos destacan los conciertos de Madrid (27 de junio), con Lenny Kravitz, Manuel Carrasco, Ana Mena y Álvaro de Luna, y de Valencia (28 de noviembre), con Estopa y Mafalda Cardenal, junto a exposiciones, eventos sociales e iluminación de edificios emblemáticos.