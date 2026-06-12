ERE, fusiones y refinanciaciones de deuda: los fabricantes de componentes se preparan ante el auge del coche chino y el enfriamiento de la demanda

“La facturación de los fabricantes de componentes en 2024 fue de 41.238 millones, 2025 terminó con cifras similares y este año la previsión es que finalice igual. El mercado está plano”, resume un directivo. La industria española de componentes de automoción afronta una etapa de ajustes tras años de inversiones para adaptarse al vehículo eléctrico, en un contexto de demanda más débil, aranceles en Estados Unidos y creciente presión del coche chino. Representa alrededor del 2,4% del PIB y genera 325.200 empleos.

El mercado automovilístico cerró 2025 con 1.148.650 turismos matriculados, lo que supuso un crecimiento del 12,9% respecto a 2024. Lo más llamativo, sin embargo, es que de los tres modelos más vendidos no se fabrican en ninguna de las 17 plantas que hay en España. Los modelos más populares del año fueron el Dacia Sandero, que se ensambla en Marruecos y Rumanía; el Renault Clio, que proviene de Turquía y Eslovenia y el MG ZS, fabricado en China. SAIC Motor, al que pertenece MG, acaba de anunciar su primera fábrica europea en Galicia, entre Ferrol y As Pontes.

“Hay que ver qué hace SAIC en Galicia, si cuenta con proveedores locales o únicamente se dedica a ensamblar componentes importados desde China con el fin de evitar aranceles. Chery en la Zona Franca de Barcelona prácticamente se dedica a eso y no tira de la cadena de suministradores de Cataluña como hacia Nissan. Los fabricantes de componentes y las marcas chinas trabajan ya desde años allí. Ahora lo lógico sería que hicieran lo mismo aquí y nos consta que hay conversaciones en ese sentido”, añaden fuentes del sector.

La muestra más palpable de la ralentización que vive el sector es el último expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por la catalana Ficosa en su fábrica de Viladecavalls (Barcelona). La semana pasada, se conoció que los despidos se reducirán a 105 personas, respecto a los 172 que inicialmente planteó la compañía especializada en espejos retrovisores, capós y sistemas de radares y cámaras. La compañía que controla la familia Pujol despedirá de esta manera al 13% de la plantilla que emplea en su factoría catalana, donde trabajan hasta 800 trabajadores.

“Es inevitable que se vean estas reducciones de empleo en un momento en el que el sector no crece. En los próximos cinco años, si nada cambia, lo normal sería ver fusiones y adquisiciones de empresas y grandes desinversiones. El sector está en pleno proceso de transición hacia el eléctrico, ha acometido inversiones y está preparado para asumir más carga de trabajo pero hay componentes que las marcas prefieren comprarlos en Asia porque son mucho más baratos, como la tornillería y las piezas más pequeñas. El sector empuja desde Bruselas el 'hecho en la UE', pero aún queda camino por recorrer para que las marcas que quieran vender en Europa tengan al menos un porcentaje de piezas fabricado aquí”, explican desde una de las grandes empresas de componentes.

Imagen sobre automoción

Antolin, una deuda que se le atraganta

La tercera compañía del sector, la burgalesa Antolin, tras Gestamp y CIE Automotive, arrastra una deuda financiera de más de 1.300 millones tras la compra de Magna en 2015, perdió 89 millones el pasado año y acaba de contratar a Gómez-Acebo & Pombo como asesor legal para la reestructuración de su deuda. La compañía pretende cerrar un acuerdo en torno a las próximas tres semanas, aunque fuentes conocedoras señalan que, por la complejidad del proceso, podría no completarse hasta el último trimestre del año.

La urgencia del proceso responde a la estructura de vencimientos: Antolin tiene un bono sénior garantizado de unos 380 millones con vencimiento en abril de 2028, otro bono de 250 millones que vence a comienzos de 2030, una línea revolving de 193 millones —de la que había dispuesto 162 millones en marzo— y un préstamo a plazo de 243 millones, ambos con vencimiento en junio de 2029. Si no refinancia antes de octubre de 2027 los bonos de 2028, estos dos últimos instrumentos adelantarían su vencimiento. Aunque ha vendido activos no estratégicos por 141 millones entre 2024 y 2025 y su negocio en India por unos 160 millones, estas desinversiones no han bastado para revertir su situación financiera, marcada por los aranceles en Estados Unidos, la presión de precios en China y la desaceleración mundial del automóvil.

Las cifras del resto de grandes compañías españolas muestran el frenazo que vive el sector: la principal empresa en facturación, Gestamp, redujo su beneficio un 19% hasta los 152 millones el pasado año y sus ingresos cayeron un 5% hasta los 11.349 millones. La compañía redujo su deuda neta en 276 millones, hasta 1.821 millones, el menor nivel desde su salida a Bolsa, con un apalancamiento de 1,4 veces ebitda. En China, donde está presente desde 2007, facturó 1.440 millones en 2025, el 12,6% de sus ingresos globales.

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La vasca CIE Automotive mantiene una evolución más estable: facturó 3.958 millones en 2025, prácticamente en línea con los 3.960 millones de 2024, y elevó su beneficio hasta los 336 millones, un 3%. Teknia redujo sus ingresos un 5% de 431 millones en 2024 a 408 millones en 2025 y su beneficio pasó de 3,1 millones a 1,2 millones. El sector entra así en una fase de selección natural: la actividad se mantiene, pero el crecimiento se agota; el coche chino gana cuota y los proveedores afrontan presión en precios, deuda elevada y necesidades de inversión. En ese escenario, EREs, ventas de activos, refinanciaciones y operaciones corporativas pueden convertirse en la respuesta defensiva de una industria clave para España.