El uso del tren de alta velocidad baja un 19,6% hasta abril por las incidencias

La cifra de usuarios de la alta velocidad ferroviaria, que incluye Ave, Ouigo, Iryo y Avlo, cayó un 19,6% en comparación interanual en los cuatro primeros meses del año, lastrada aún por las incidencias en las vías, como cortes y reparaciones tras el accidente de enero en Adamuz.

Esa caída favoreció que en general en los cuatro primeros meses de 2026 el número de usuarios del ferrocarril de larga distancia descendiera un 18%, según los datos provisionales publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En total, la cifra de usuarios del transporte público español aumentó de media un 1,9% frente al mismo periodo del año pasado, apoyado en el transporte urbano, que creció un 3,8%, mientras que el especial creció apenas un 0,7% y el interurbano bajó un 1,8%. Sólo en abril, el transporte público fue utilizado por más de 504,4 millones de pasajeros en toda España, lo que supuso un incremento interanual del 6,1%, el segundo mes consecutivo al alza.

El transporte urbano fue utilizado por más de 318,4 millones de viajeros en abril, un 8,4% más que un año atrás, con un incremento del 7,4% de los viajes en autobús y un crecimiento de casi el 10% del uso del metro, según explican los datos del INE. Asimismo, el uso del transporte interurbano aumentó un 1,2% en abril, hasta superar los 140,4 millones de viajeros.

La alta velocidad bajó un 15% solo en abril

Dentro del transporte interurbano, los viajes en tren se redujeron un 3,5% interanual en abril, sobretodo por el desplome, un mes más, de la alta velocidad, que bajó un 15% respecto al mismo mes de 2025 por las citadas incidencias en las vías y pese a coincidir con las vacaciones de Semana Santa.

En cuanto al resto de medios de transporte interurbano, el uso del autobús creció un 4,7% y el aéreo lo hizo un 3,2%, en tanto que el marítimo bajó un 11,2%.

Aumenta el uso del transporte especial y discrecional

Más de 45,6 millones de personas utilizaron transporte especial (escolar y laboral) y discrecional (para eventos concretos) en abril, lo que se tradujo en un incremento del 6,1% en tasa anual. De esa cantidad 27 millones utilizaron el transporte especial, un 10,2% más. Dentro de éste, el transporte escolar aumentó un 11,9% y el laboral, un 4,9%.

El transporte discrecional creció un 0,6% respecto al mismo mes del año 2025, con más de 18,5 millones de viajeros.

Por comunidades autónomas, todas registraron tasas anuales positivas en el transporte por autobús, encabezadas por Extremadura, con un incremento interanual del 20,1; Castilla-La Mancha (12,6%) y Castilla y León (10,4%). Los menores incrementos los registraron Aragón (2,8%), Comunidad Valenciana (3,6%) y Comunidad de Madrid (7,3%).

El uso del metro aumentó en abril en todas las ciudades que poseen este tipo de transporte excepto en Málaga, donde disminuyó un 4,9%. El metro de Sevilla presentó el mayor incremento, del 19,8%.