Iberdrola defiende ampliar la vida de las nucleares a largo plazo “para dormir tranquilos”

Las grandes eléctricas ya han dado el primer gran paso para que el Gobierno acepte revisar el calendario previsto de cierres de las centrales nucleares. Las energéticas ya han presentado la petición formal al Gobierno para aplazar hasta junio de 2030 el cierre de la central nuclear de Almaraz. Y las compañías trabajan con el objetivo de solicitar en el futuro la ampliación también del resto de centrales nucleares, defendiendo la necesidad de mantener las plantas para dar estabilidad al sistema eléctrico (tras el apagón), al precio de la luz (en plena crisis energética) y para evitar un aumento de las emisiones contaminantes (porque la aportación de las nucleares se sustituiría inicialmente por centrales de gas).

“Tenemos un mix eléctrico espectacular que no tiene ningún otro país europeo. Pero hay que tener cuidado con el tamaño de cada tecnología. Hay que equilibrar el peso de las renovables y de las energías tradicionales. (…) Dentro de cuarenta años vamos a necesitar mucha más energía en España. ¿Cuáles? Todas. No debemos renunciar a ninguna”, subrayó Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola España, durante su intervención en un evento informativo organizado por el Colegio de Economistas de Catalunya en Barcelona.

Iberdrola, Endesa y Naturgy, que comparten accionariado en la central de Almaraz, han solicitado la ampliación de la planta sólo para apenas tres años, hasta 2030 frente al cierre previsto de los dos reactores en 2027 y 2028. Pero Ruiz-Tagle pidió una visión más a largo plazo sobre la continuidad de las nucleares, para dar seguridad y predictibilidad al propio sistema eléctrico, pero también a potenciales inversores de otros sectores.

“Pedir esa ampliación de tres años es la herramienta inmediata, pero no podemos tener encima siempre la espada de Damocles. Pensemos en 20 años y ya sabríamos qué hacer. Si vamos de tres en tres años… (...) La tecnología nuclear debe seguir existiendo como energía de base. Yo quiero tener la nuclear para dormir tranquilo”, sentenció el CEO de Iberdrola España, que apuntó que el gran apagón del año pasado ha demostrado la necesidad de tener un mayor equilibrio entre energías síncronas (nucleares, centrales de gas..) y asíncronas (renovables).

El problema de la red

Las grandes eléctricas vienen alertando de que llevan años rechazando el acceso a sus redes de cientos de solicitudes de proyectos industriales y tecnológicos por falta de capacidad. Un problema de saturación que Ruiz-Tagle alertó de que es un problema para impulsar la industrialización de la economía española. “Nos estamos convirtiendo en los señores del ‘no’”, apuntó el ejecutivo sobre las denegaciones de peticiones de conexión.

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“España es tremendamente atractiva para instalar industria por sus precios energéticos competitivos. Esa posibilidad de reindustrialización no podemos perderla. Las empresas pueden esperar dos años para poder conectarse, o incluso cinco años, pero no más. Si sucede, la gran empresa se puede ir a otro país, pero a la pyme directamente la condenamos”. Ruiz-Tagle defendió la necesidad de agilizar el despliegue de más red para impulsar la industrialización, para elevar la demanda eléctrica y, con ello, empujar la necesaria electrificación de la economía para reducir el uso de combustibles fósiles.