Dos de cada tres aficionados al fútbol seguirán el Mundial desde casa y gastarán un 6% más en comprar comida y bebidas

Refrescos, sobre todo, pero también embutidos y fiambres y platos preparados, lo que incluye desde pizzas y hamburguesas hasta todo el abanico de tortillas, sushis y ensaladas que se compran listos para comer. Los aficionados al fútbol van a seguir el Mundial que empieza este 11 de junio mayoritariamente desde casa, y para hacer más llevadera la ocasión van a incrementar el consumo de bebidas y de comida, según las previsiones de la consultora Worldpanel by Numerator (la antigua Kantar). Sus cálculos dicen que dos de cada tres aficionados mirará los partidos por la tele desde su propio hogar, muchas veces con amigos o con la familia, con lo que gastarán un 6% más. Quienes salgan a fuera aumentarán un 16% sus presupuestos, en este caso, sobre todo en bebidas.

Aunque el aficionado más común es el que la consultora describe como 'neutral', es decir el que solo sigue los partidos de la selección española, existe un grupo de los denominados auténticos forofos, que tienen intención de devorar hasta el último encuentro. Son, según los datos de Worldpanel, tanto hombres como mujeres y, en un 40% de los casos, tienen entre 50 y 59 años. "Si ven el partido desde casa consumen un 16% más de refrescos, un 14% más de fiambres y embutidos y un 10% más de platos preparados. Si lo ven fuera, aumenta un 46% en el consumo de combinados o un 12% en cervezas", afirman los autores del estudio.

Los neutrales y los que, a lo sumo, también verán la final del campeonato aunque no juegue España, también van a registrar crecimientos en consumo dentro del hogar del 4%, muy especialmente en vinos (30%), frutos secos (13%) y snacks (11%). Si siguen los partidos desde el bar, la previsión es que su gasto aumente un 11% más, con un consumo más dirigido a los snacks salados (+20%) y los postres (+17%).

Los bares, preparados

Aunque muchos prefieran quedarse en casa, los bares prevén hasta un 30% más de caja los días que haya partido, un gasto que puede llegar a los 130 millones si España llegara a la final, según cálculos, en este caso, de la asociación Hostelería de España. Los establecimientos ya han empezado a preparar, afirma la patronal, promociones específicas y una oferta adaptada -como combos o menús cerrados- para impulsar el consumo, especialmente de bebidas como cerveza y refrescos, han detallado fuentes de la entidad a la agencia EfeAgro.

En el otro lado de la moneda están los restaurantes, agrega Hostelería de España, que suelen registrar un descenso en las reservas coincidiendo con la emisión de los partidos, en particular cuando estos se ofrecen en abierto, lo que incentiva el consumo en el hogar. La asociación anima, en este sentido, a los consumidores a aprovechar "la oportunidad que supone en estos casos el servicio de comida a domicilio".

¿Qué marcas sacan más rendimiento?

El informe constata también que cuánto más forofa es la persona que sigue el partido por televisión, mayor recuerdo tiene de las marcas patrocinadoras. Así, por ejemplo, dos de cada tres seguidores son capaces de citar espónsores asociados a grandes eventos deportivos, con Coca Cola, Adidas y Lay’s como las más recordadas. Entre los que ni fu ni fa, ese recuerdo de marcas se reduce a la menos de la mitad.

Noticias relacionadas

"El Mundial actúa como acelerador de audiencias, consumo y recuerdo de marca, impactando dentro y fuera del hogar, con campañas un 32% más eficientes", indica Fernando Moreno, director de Efectividad de Márketing de Worldpanel by Numerator, "La clave -agrega Moreno- no es estar, sino estar bien activado y bien medido". Y es que los aficionados muestran incluso una predisposición a ser impactados por acciones publicitarias que tengan al campeonato como excusa. Un 50,6% de ellos afirma fijarse mucho en esas campañas cuando van al supermercado, un 33,1% se fija algo y solo el 16,3% declara obviarlas.