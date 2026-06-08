El precio de la vivienda sube un 12,9% y las casas de segunda mano ya se revalorizan más que en la burbuja

El precio de la vivienda subió un 12,9% en el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2025, manteniendo el mismo crecimiento interanual que registró en el último cuarto del año pasado, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este lunes. Esta tasa de crecimiento es la más elevada desde el primer trimestre de 2007, cuando subió un 13,1%, y se produce después de que la vivienda de segunda mano haya experimentado en enero, febrero y marzo su mayor incremento en 19 años, con un fuerte avance del 13,5%.

Con la subida del primer trimestre, el precio de la vivienda libre acumula 48 trimestres consecutivos de alzas interanuales. Por su parte, el precio de la vivienda nueva subió un 9,1% interanual en el primer trimestre, 2,1 puntos menos que en el trimestre anterior y su tasa más moderada desde el cuarto trimestre de 2023, mientras que el precio de la vivienda usada se disparó un 13,5%, tasa cuatro décimas superior a la del trimestre previo y la más elevada de toda la serie histórica, que arranca en 2007. Es decir, una viviena tipo que costase unos 100.000 euros a finales de marzo de 2025, hoy valdría 113.500 euros si fuese de segunda mano y 109.100 si fuese de obra nueva.

"El precio de la vivienda continúa su escalada y arranca el año con uno de los incrementos más significativos de su historia, alcanzando ritmos de crecimiento que no se observaban desde el periodo previo a la crisis financiera de 2007. Este encarecimiento responde a la combinación de una demanda muy sólida, impulsada por la mejora de las condiciones de financiación, y una oferta de vivienda insuficiente para absorberla. Sin embargo, el reciente repunte de la inflación en la Eurozona y la previsión de un endurecimiento de la política monetaria podrían marcar un punto de inflexión, moderando el extraordinario ritmo de crecimiento que registra actualmente el mercado en los próximos meses", anticipa María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

Todas las comunidades y las dos ciudades autónomas registraron en el primer trimestre subidas en el precio de la vivienda y todas —además— fueron de dos dígitos. Los mayores incrementos se alcanzaron en Aragón y Murcia, del 15,6%, seguido de Castilla y León y la ciudad autónoma de Ceuta, donde los precios avanzaron un 14,9%. Por su parte, los incrementos más moderados en los precios se alcanzaron en Cataluña y Navarra, un 10,5% en ambos casos, y en País Vasco, del 10,2%.

La vivienda es un 3,5% más cara en solo tres meses

En tasa trimestral (primer trimestre de 2026 sobre cuarto trimestre de 2025), el precio de la vivienda subió un 3,5%, tasa 1,7 puntos superior a la del último trimestre del año pasado y la más elevada desde el segundo trimestre de 2025, cuando el precio creció un 4%. Es decir, de media, una casa que en diciembre valiese 100.000 euros, a finales de marzo se habría revalorizado hasta los 103.5000 euros, en apenas tres meses, tomando como referencia los datos del INE.

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Con la subida registrada entre enero y marzo de este año, el precio de la vivienda encadena nueve trimestres consecutivos de alzas trimestrales. Por tipología de inmueble, el precio de la obra nueva subió un 3,5% trimestral, frente al incremento del 2,2% del trimestre anterior. El del primer trimestre de este año ha sido el crecimiento trimestral más elevado en esta tipología de vivienda desde el primer trimestre de 2025, cuando subió un 5,5%. Por su parte, el precio de la vivienda de segunda mano aumentó también un 3,5% en comparación con el cuarto trimestre de 2025, tasa 1,7 puntos superior a la del trimestre anterior y la más alta desde el segundo trimestre del año pasado.