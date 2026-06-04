La temperatura exacta a la que poner la calefacción y el aire acondicionado para no tirar el dinero

Muchas veces, pagamos más en la factura de la luz o del gas porque no sabemos cómo regular la temperatura de la calefacción, y eso nos puede jugar una mala pasada despilfarrando energía.

Ya sea porque terminemos pasando frío y necesitando enchufar algún calefactor o porque haga tanto calor que necesitemos abrir la ventana, un uso eficiente de los recursos de los que disponemos no solo nos ahorrará unos euros a final de mes: también un mal gasto energético para todo el planeta. El mundo sería un lugar más verde y limpio si todos conociéramos la temperatura idónea de la calefacción, que varía entre el día y la noche.

Por qué existe diferencia

Por la noche podemos soportar un ambiente más frío porque las mantas de la cama actúan como calefactores y nuestro cuerpo en reposo desprende un calor que se acumula en el ambiente. Por eso podremos estar un par de grados por debajo.

Teniendo todo esto en cuenta, debes saber que la temperatura ideal por el día oscilaría entre los 19 y los 21 ºC, mientras que por la noche podría variar entre los 15 y los 17 º C, siempre teniendo en cuenta que no necesitaremos que nuestro ambiente se mantenga a la misma temperatura en las diferentes estaciones del año.

Muchas veces buscamos trucos imposibles para ahorrar cuando muchas veces la solución más efectiva está al alcance de la mano: un uso eficiente de los recursos que ya tenemos mecanizados.