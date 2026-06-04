Clarel busca más de 800 trabajadores para la campaña de verano
La compañía incorporará nuevos profesionales entre el 1 de junio y el 15 de septiembre, principalmente para sus tiendas
Gran oportunidad de trabajo estival. Clarel reforzará sus equipos durante la temporada estival con la incorporación de más de 800 profesionales entre el 1 de junio y el 15 de septiembre. Así lo ha comunicado la propia compañía, que busca cubrir vacantes tanto en tiendas como en almacenes para afrontar el incremento de actividad asociado al verano.
La campaña de contratación se centrará principalmente en las tiendas de la cadena. Según explica Clarel, el 95% de las incorporaciones previstas se destinarán a estos establecimientos, mientras que el 5% restante reforzará la actividad logística.
Una parte importante de las vacantes estará vinculada a la figura de la consejera de Belleza, un perfil orientado a la atención al cliente y al asesoramiento personalizado en categorías relacionadas con el cuidado facial, el maquillaje, la higiene, el bienestar o el cuidado del hogar.
Un perfil centrado en el asesoramiento al cliente
La compañía señala que este puesto va más allá de la recomendación de productos y tiene como objetivo ayudar a identificar necesidades, resolver dudas y ofrecer una atención cercana a los clientes.
Por ello, la campaña de verano pone el foco en personas interesadas en el ámbito de la belleza y el cuidado personal, así como en quienes disfrutan compartiendo consejos y recomendaciones relacionados con estos productos.
Tal y como apuntan en Clarel, la empresa busca candidatos que quieran adquirir experiencia profesional en un entorno orientado al cliente y vinculado al sector de la belleza y el bienestar.
Cataluña concentrará gran parte de las vacantes
La mitad aproximadamente de las contrataciones previstas se realizará en Cataluña. La compañía explica que las localidades turísticas y las zonas de costa concentrarán buena parte de la demanda de personal durante los meses de verano.
Francisco González, director de Personas y Cultura de Clarel, señala que la empresa mantiene su compromiso con la generación de empleo durante una etapa especialmente relevante para la actividad comercial.
La campaña busca ofrecer una oportunidad para adquirir experiencia profesional a personas interesadas en la belleza, el cuidado personal y la atención al cliente.
Las personas que quieran participar en el proceso de selección pueden consultar las vacantes disponibles a través de la web de empleo de Clarel, así como en los perfiles de la empresa en LinkedIn e InfoJobs.
- Alimerka dona el primer bonito rulado de Avilés, el 'campanu' del mar, a Casa Betania de Zamora
- Fallece un benaventano de 40 años tras volcar su vehículo en la A‑6 a la altura de Rueda
- Monte la Reina, un impacto en el PIB anual provincial 83 millones que llegará con retraso: '¿Puede Zamora permitirse el lujo de que las cosas sean tan lentas?
- La conexión zamorana del caso Plus Ultra: la nueva abogada del presunto testaferro de Zapatero
- GALERÍA | Las mejores imágenes de Glorificado, el Toro Enmaromado de Benavente
- Benavente recibe a Glorificado, fresco como una lechuga tras viajar 714 kilómetros con temperaturas 'superagradables
- Javier Páez, presidente del Zamora CF: 'Creemos en la remontada al 200%, el Ruta de la Plata tiene que ser un hervidero
- La tapa zamorana que Xuso Jones no probaría y el imán que se llevó el equipo de 'Lo sabe, no lo sabe