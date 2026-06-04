Clarel busca más de 800 trabajadores para la campaña de verano

Gran oportunidad de trabajo estival. Clarel reforzará sus equipos durante la temporada estival con la incorporación de más de 800 profesionales entre el 1 de junio y el 15 de septiembre. Así lo ha comunicado la propia compañía, que busca cubrir vacantes tanto en tiendas como en almacenes para afrontar el incremento de actividad asociado al verano.

La campaña de contratación se centrará principalmente en las tiendas de la cadena. Según explica Clarel, el 95% de las incorporaciones previstas se destinarán a estos establecimientos, mientras que el 5% restante reforzará la actividad logística.

Una parte importante de las vacantes estará vinculada a la figura de la consejera de Belleza, un perfil orientado a la atención al cliente y al asesoramiento personalizado en categorías relacionadas con el cuidado facial, el maquillaje, la higiene, el bienestar o el cuidado del hogar.

Un perfil centrado en el asesoramiento al cliente

La compañía señala que este puesto va más allá de la recomendación de productos y tiene como objetivo ayudar a identificar necesidades, resolver dudas y ofrecer una atención cercana a los clientes.

Por ello, la campaña de verano pone el foco en personas interesadas en el ámbito de la belleza y el cuidado personal, así como en quienes disfrutan compartiendo consejos y recomendaciones relacionados con estos productos.

Tal y como apuntan en Clarel, la empresa busca candidatos que quieran adquirir experiencia profesional en un entorno orientado al cliente y vinculado al sector de la belleza y el bienestar.

Cataluña concentrará gran parte de las vacantes

La mitad aproximadamente de las contrataciones previstas se realizará en Cataluña. La compañía explica que las localidades turísticas y las zonas de costa concentrarán buena parte de la demanda de personal durante los meses de verano.

Francisco González, director de Personas y Cultura de Clarel, señala que la empresa mantiene su compromiso con la generación de empleo durante una etapa especialmente relevante para la actividad comercial.

La campaña busca ofrecer una oportunidad para adquirir experiencia profesional a personas interesadas en la belleza, el cuidado personal y la atención al cliente.

Las personas que quieran participar en el proceso de selección pueden consultar las vacantes disponibles a través de la web de empleo de Clarel, así como en los perfiles de la empresa en LinkedIn e InfoJobs.