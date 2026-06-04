Ávoris acuerda la adquisición del 100% de Atrápalo y refuerza su liderazgo turístico en España y Latinoamérica

Ávoris, el primer grupo de viajes y turismo de la península Ibérica, ha alcanzado un acuerdo para la adquisición del 100% del capital de Atrápalo, una de las plataformas online de viajes y ocio más reconocidas del mercado ibérico y latinoamericano. La operación, sujeta a la aprobación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, supone un golpe de efecto en la estrategia de crecimiento del grupo y refuerza significativamente su posición en la distribución turística digital. La operación se produce en un contexto de crecimiento sostenido de la distribución turística 'online' y de una creciente demanda de experiencias por parte de los viajeros. En este entorno, la combinación de la capacidad industrial y turística de Ávoris con el liderazgo digital de Atrápalo permitirá potenciar el crecimiento de ambas compañías y generar nuevas oportunidades para clientes, proveedores, agencias y socios estratégicos.

Con esta adquisición, Ávoris da un paso decisivo para consolidar su liderazgo en todos los canales de distribución turística. Si el grupo ya ocupa una posición de referencia en el turismo tradicional gracias a su amplia red de agencias, turoperadores y marcas especializadas, la incorporación de Atrápalo refuerza de manera notable su peso en el negocio B2C digital, donde ya operaba a través de marcas como Muchoviaje y TuBillete.com.

La integración permitirá generar sinergias en distribución, comercialización digital, gestión de inventario y desarrollo tecnológico, además de ampliar la oferta disponible para los clientes de ambas compañías. Ávoris y Atrápalo afrontan esta nueva etapa con el objetivo de generar nuevas oportunidades de crecimiento para clientes, proveedores, agencias y socios estratégicos, reforzando su capacidad para responder a la evolución del mercado turístico y a las nuevas formas de consumo de los viajeros con la irrupción de la IA en todos los ámbitos del sector turístico.

Negocio en nueve países

Fundada en Barcelona en el año 2000, Atrápalo se ha convertido en una de las plataformas 'online' de referencia para la comercialización de viajes, hoteles, vuelos, escapadas, entradas, actividades y ocio. La compañía opera actualmente en España, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá y Perú, consolidando una presencia internacional construida durante más de dos décadas de actividad.

Esta operación se une a la reciente apertura de Welcometickets, reforzando la posición de Ávoris en un segmento con gran potencial de crecimiento: la venta de entradas, actividades y experiencias de ocio. Atrápalo cuenta con una sólida trayectoria en este ámbito, incorporando a la oferta del grupo una propuesta consolidada en espectáculos, actividades culturales, escapadas y experiencias, complementaria a sus actuales líneas de negocio turístico. Asimismo, la adquisición supone un importante impulso para la expansión internacional de Ávoris. La presencia de Atrápalo en nueve países permitirá al grupo acelerar su desarrollo en mercados estratégicos de Latinoamérica.

La reacción de los directivos

Vicente Fenollar, presidente ejecutivo de Ávoris, considera que "la incorporación de Atrápalo representa una operación de enorme valor estratégico para nuestro grupo. Compartimos una visión común sobre la evolución del turismo y sobre la importancia que tendrán la tecnología, los datos y la personalización en la experiencia del viajero. Atrápalo aporta talento, capacidad digital, conocimiento del cliente y una sólida presencia internacional que complementa perfectamente nuestras fortalezas".

Por su parte, Luis Alonso, CEO de Atrápalo, ha afirmado que la firma "inicia una nueva etapa con la misma vocación que ha guiado a la compañía desde su fundación: poner al cliente en el centro de todo lo que hacemos. Formar parte de Ávoris nos proporciona acceso a nuevas capacidades, recursos y oportunidades de desarrollo, manteniendo intacta nuestra identidad, nuestra cultura empresarial y la propuesta de valor que nos ha permitido construir una relación de confianza con millones de usuarios".

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Juan Carlos González, director general de Ávoris, ha destacado que "la adquisición del 100% de Atrápalo nos permite incorporar una plataforma digital consolidada, con una posición relevante en mercados donde queremos seguir creciendo. Esta operación refuerza nuestra capacidad de distribución, amplía nuestra presencia en el ámbito del ocio y nos sitúa en una posición aún más sólida para seguir liderando la evolución del sector turístico".