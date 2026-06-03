Los supermercados buscan reforzar sus ventas atrayendo a los inmigrantes, que cocinan más en casa

Aunque su tíquet de compra es todavía un 10% más bajo que el de los hogares autóctonos, el futuro del sector de la distribución (y eso incluye a los supermercados pero también a las tiendas de proximidad y a los establecimientos especializados) pasa por saber atraer a los consumidores extranjeros, un colectivo que, primero, es más joven y tiene hijos, y, segundo, suele cocinar más en casa. "Son grandes compradores de arroces, de harinas, de mantequillas y de infusiones, entre otras razones porque en un alto porcentaje siguen manteniendo su propia dieta, la de sus países de origen, y no han adoptado la de aquí", ha señalado este miércoles Eduardo Viera, director de negocio estratégico en la consultora Worldpanel by Numerator, la antigua Kantar.

Viera ha sido uno de los ponentes de la jornada sobre el futuro del 'retail', o comercio al detalle, que la empresa de estudios de mercado ha organizado en Barcelona, para orientar a profesionales del sector sobre las tendencias del gran consumo. "No podemos ser ajenos a las nuevas realidades de las familias con mascotas, que ya representan un 40% de los hogares españoles, del 21% que suponen los mayores de 65 años y de la creciente presencia de extranjeros, que ahora son un 14% pero que llegarán al 22% en una década", ha subrayado Mayte González, directora de Consumidores y Medios en Worldpanel.

Interior del supermercado Rebeca en la Gran Vía de Vigo con productos asiáticos y latinos. / EPC_EXTERNAS

Este grupo de población, que ya suma a 7,2 millones de personas en España, prefiere los establecimientos de surtido corto (un 18% más que los autóctonos) y compra un 10% más de productos de marca blanca. "Pero eso no lo hacen por una cuestión de origen, sino porque son hogares formados por personas más jóvenes que la media española y muchas veces con niños en casa", ha matizado González.

Donde sí se nota la diferencia, ha agregado, es en la tipología de productos que compran los extranjeros. Además de las infusiones, las harinas y los arroces ya citados, "son consumidores de más productos de belleza y cuidado personal y de moda, porque entre algunos de estos colectivos, como el latinoamericano, ese es un valor importante". En el otro extremo, no suelen meter en la cesta de la compra, platos con base de verduras o con pescado y marisco, "lo que indica que la dieta mediterránea no ha cuajado todavía en sus costumbres", ha agregado por su parte Viera.

¿Qué marcas compran?

Y no es que compren solo las marcas que ya conocen porque son de sus países, que tienen aún poca penetración en España, ha constatado el responsable de negocio estratégico del Worldpanel. "Si se comparan la lista de 10 marcas más compradas por las familias autóctonas con el 'top 10' de las marcas adquiridas por las extranjeras, aparecen seis distintas", ha explicado. En líneas generales, los hogares inmigrantes confían en enseñas internacionales como Oreo, Dove, Knorr, Heinz, Hellman's o Pringles, que ni siquiera aparecen en el ránking de las 50 preferidas por los consumidores nacionales.

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Cierto es, han apuntado ambos especialistas, que a medida que esas familias van pasando tiempo viviendo en España, van asimilando también los productos de aquí. "Al cabo de 10 años de residencia, la brecha se empieza a estrechar y a los 15 años, aproximadamente, ya comparten el 48% de los productos", han señalado.