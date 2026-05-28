Las 'start-ups' ya no recelan del negocio de la defensa: "Desde que se llama 'paz y seguridad' entra muchísimo talento"

Hoy el ejército ucraniano se está defendiendo del ruso gracias a tecnología desarrollada en Barcelona. "Indirectamente sí", ha reconocido Alejandro Cambra, director general y CEO de Airbus GeoTech, este jueves en el II Fòrum sobre Pau i Seguretat a Europa. Las potencias militares están reclutando en metrópolis como Barcelona, alejadas de las bombas, sofisticada tecnología que hasta ahora estaba enfocada exclusviamente a uso civil.

Los productos que desarrollan desde Airbus son un ejemplo claro de lo que significa 'tecnología dual'. La división GeoTech de Airbus desarrolla mapas y cartografía que pueden servir para uso civil, pero también militar, ya que permite, mediante satélites, "tener ojos en cualquier punto del mundo con precisión", según ha explicado su consejero delegado.

Aunque la industria de defensa no solo recluta tecnología en Barcelona, sino que, en esa misma lógica dual, también profesionales. Desde que el negocio de la defensa "se llama de la 'paz y seguridad' entra muchísimo talento que hace unos años no se hubieran atrevido por circunstancias morales", ha reconocido el presidente de Tech Barcelona, Miguel Vicente.

La capital catalana se está erigiendo como un polo atractor de proyectos donde se conectan empresas emergentes con gigantes como Navantia o Airbus. Estos gigantes buscan una 'cantera' donde sacar jóvenes talentos y nuevas ideas, aprovechando las estructuras ágiles de las 'start-ups'. Y el ecosistema emprendedor busca crecer a la sombra de la experiencia y mayores recursos. "Nuestro ADN es integrar y colaborar con otras empresas", ha defendido Gonzalo Mateo-Guerrero, director de operaciones y negocios de Navantia.

Rápido crecimiento

El potencial de las tecnologías duales en Cataluña es amplio. Actualmente, según una reciente estimación de la Cambra de Comerç de Barcelona, las empresas especializadas ya mueven en Cataluña unos 1.600 millones de euros anuales, cerca del 0,5% del PIB catalán, y podrían mover 1.000 millones de euros más y generar 10.000 empleos de alta cualificación a lo largo de los próximos cinco años si alinean su actividad con las prioridades de los gigantes de la defensa, como Navantia.

La propia Navantia es un ejemplo de la rápida escalabilidad que prevé este negocio en el corto plazo, debido al incremento de contratos públicos, tanto nacionales como internacionales. Su director de operaciones ha explicado que en 2025 Navantia facturó unos 1.700 millones de euros; en 2026 prevé subir a 2.300 millones y en 2027 alcanzar los 3.300 millones. Es decir, prácticamente doblar su volumen de negocio en dos años debido al incremento de contratos. "La gente entiende más la necesidad de invertir en defensa", ha afirmado Mateo-Guerrero.

Para acompañar ese crecimiento, desde el mundo 'start-up' han señalado la necesidad de financiación, accesible y explosiva. "La mejor manera de acelerar el crecimiento de las compañías, y que mañana sean un Indra o un Airbus, es el capital riesgo. Ahí tenemos un déficit", ha señalado Vicente.

Financiación y FP

Desde los gigantes han recogido el guante, pero también han resaltado que no solo quieren engrosar sus filas con los perfiles propios de una empresa emergente. "Los ingenieros son fundamentales, pero luego las cosas deben hacerse", ha afirmado el directivo de Navantia, señalando hacia los oficios y la formación profesional (FP).

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Cambra, Vicente y Mateo-Guerrero han intervenido en el evento organizado por El Periódico, Prensa Ibérica y Activos que aborda las oportunidades de la industria de la seguridad en el actual contexto europeo y el papel que puede desempeñar Cataluña en el desarrollo de este sector como motor económico. El encuentro está patrocinado por Aeros, el Ayuntamiento de Barcelona, EM&E, la Generalitat de Cataluña, Indra, Oesía, Sateliot y TRC.