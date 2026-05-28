Raül Blanco (Sapa) defiende que la industria militar necesita más "programas plurianuales" que no guerras

Los gobiernos incrementan su inversión cuando estallan las guerras, pero las empresas especializadas en surtir a sus ejércitos de productos y tecnología precisan más bien de programas prolongados en el tiempo para sustentar sus negocios. "Hay mucha gente que piensa que las empresas de defensa estamos ganando dinero gracias a la guerra de Ucrania, pero no nos afecta una crisis puntual, un conflicto como el de Ucrania. Las compañías lo que necesitamos son programas plurianuales de inversión como los PEM de 2025", ha defendido el director ejecutivo de estrategia de Sapa, Raül Blanco, este jueves en el II Foro Prensa Ibérica para la paz y la seguridad en Europa.

Sapa es una empresa militar española fundada en 1935, con "más de 20 años de relación" con el ejército de Estados Unidos. También cuenta con una participación en Indra, uno de los campeones de la industria de defensa española. "La clave es que las grandes compañías tractoras como Indra o Navantia estén en los grandes programas europeos y luego haya empresas tecnológicamente punteras como nosotros, Oesía o EM&E. Hemos de acelerar la inversión y las entregas. Necesitamos que haya liderazgos, esa es la clave", ha conjurado.

Blanco ha intervenido en el evento organizado por El Periódico, Prensa Ibérica y Activos que aborda las oportunidades de la industria de la seguridad en el actual contexto europeo y el papel que puede desempeñar Catalunya en el desarrollo de este sector como motor económico. El encuentro está patrocinado por Aeros, el Ayuntamiento de Barcelona, EM&E, la Generalitat de Catalunya, Indra, Oesía, Sateliot y TRC.

Desde el mismo ha aplaudido a las administraciones por su actual línea de mayores inversiones en defensa. Si bien les ha reclamado que "aceleren" sus programas para así facilitar que las empresas españolas compitan a escala europea. "Hemos de liderar proyectos para proteger los valores [europeos]", ha defendido.

Diversificar negocio

Sapa se encuentra actualmente, en la líena del resto de empresas históricamente vinculadas al ramo, en plena expansión. "Tenemos que crecer tecnológicamente", ha explicado el expresidente de Renfe y exsecretario de Estado de Industria. También "diversificar" sus líneas de negocio, para lo que ha reconocido diálogos iniciados "con empresas del auto" y que "seguro que darán frutos".

La relación y la transfusión de conocimiento y directivos entre las industrias del automóvil y de la defensa se ha intensificado especialmente en los últimos años. Por ejemplo, Ficosa, una de las corporaciones catalanas líder en el segmento de la producción de componentes para coches, está reforzando sus inversiones en tecnología de uso militar, mientras desinvierte en su segmento del automóvil.

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El último movimiento, en este sentido, lo acaba de protagonizar Josep Maria Recasens, hasta hace poco presidente de Anfac, la patronal de los fabricantes de automóvil y ahora nuevo consejero delegado de Indra. Precisamente en sustitución de José Vicente de los Mozos, ex Renault y ex Nissan. "Es un perfil excelente y lo hará muy bien", ha alabado Blanco a Recasens.