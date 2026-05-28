Carlos San Basilio (CNMV) ve riesgo de burbuja por la IA y reclama prudencia a los inversores minoristas

Los riesgos de que el avance desenfrenado de las compañías vinculadas a la IA en los mercados sea una burbuja siguen acrecentándose, y varias voces autorizadas empiezan a dar la voz de alarma. El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, ha llamado a la "prudencia", en especial de los minoristas, a la hora de invertir en compañías especializadas en inteligencia artificial (IA) por la similaridad del escenario actual de altas valoraciones con burbujas anteriores, como la relativa a las empresas puntocom.

Así lo ha expresado San Basilio durante su comparecencia en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso, recogida por 'Europa Press'. En su discurso, San Basilio instó principalmente a los inversores minoristas a estudiar cuidadosamente las inversiones de aquellas inversiones que les interesen, y sobre todo, "que desconfíen de lo que sea demasiado bonito para ser verdad". San Basilio señaló "un potencial riesgo" por la combinación de muy altas valoraciones de compañías tecnológicas, que se encuentran "en niveles que se pueden recordar a burbujas anteriores en el entorno de la inteligencia artificial".

Rendición de cuentas

El dirigente del supervisor de los mercados ha comparecido en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de las actividades de la CNMV a lo largo de 2024, así como de la evolución de los mercados financieros. "Pese al contexto exigente, el Ibex 35 registró una subida cercana al 50%, alcanzando el nivel más elevado de su historia hasta ese momento", ha subrayado San Basilio, informando de que durante todo el año pasado se produjeron 3 salidas a bolsa, 8 ofertas públicas de adquisición y 6 exclusiones de cotización.

Una de las labores fundamentales de la CNMV es actuar como organismo de control para evitar situaciones de abuso de mercado, especialmente cuando tiene que ver con la información privilegiada y hechos relevantes que las cotizadas remiten al organismo. "En 2025 se recibieron más de 70 millones de registros de operaciones sobre instrumentos financieros (un 35% más) y más de 5.700 comunicaciones de información privilegiada y otras informaciones relevantes (un 7,3% más); y se monitorizaron 11 colocaciones significativas y 69 programas de recompra", ha sostenido el economista.

Hubo conflicto de interés en Indra-Escribano

El funcionario se ha referido también a uno de los mayores culebrones de los últimos tiempos en las compañías cotizadas: la fallida fusión entre Indra y Escribano (EM&E), que terminó precipitando la salida del presidente de la compañía de defensa, Ángel Escribano, y ulteriormente la de su consejero delegado, José Vicente de los Mozos. La principal opositora a esta operación fue la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dirigida por Belén Gualda, junto al Gobierno, especialmente el director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, Manuel de la Rocha, que siempre argumentaron que existía un claro conflicto de interés, debido a que el presidente de Indra era también máximo accionista de EM&E.

La diputada del PP Irene Garrido ha preguntado a San Basilio por este asunto, y por la "preocupante intervención" por parte del Gobierno que considera que ha habido en Indra. San Basilio ha comentado que el regulador financiero ejerció una viligencia intensificada sobre esta operación por circunstancias que iban más allá de la presencia de capital público. Así, el economista ha considerado que la posible fusión generaba "un conflicto de interés claro". "Se daban determinadas circunstancias más allá de la presencia del sector público que nos han conducido a ser especialmente vigilantes", apostilló.

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Claude Mythos es un riesgo claro

En cuanto a las previsiones de cara a 2026, San Basilio ha puesto de manifiesto una serie de focos de riesgo que requieren una especial vigilancia del supervisor. El primero es el riesgo geopolítico, que para San Basilio "continúan siendo una fuente relevante de incertidumbre para los mercados financieros internacionales". El segundo son los riesgos de ciberseguridad, vinculados principalmente a la Inteligencia Artificial. "Introduce riesgos asociados a la automatización de decisiones, concentración tecnológica y vulnerabilidades operativas, como pone de manifiesto la creciente preocupación en Europa sobre Anthropic y los riesgos de su modelo Mythos", ha apostillado San Basilio.