Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regularización de emigrantesEl Pego vuelve a tener barFichajes en el Zamora CFSuministro de agua en el alfoz de ZamoraOrquesta Panorama en Zamora
instagramlinkedin

La Seguridad Social confirma el pago de 1.600 euros mensuales a los nacidos entre 1960 y 2002: se solicita por Internet en pocos pasos

El Ministerio detalla que el 68,7% de las familias cubiertas por el Ingreso Mínimo Vital conviven con menores: el 21,3% son monoparentales

Dinero de un cajero.

Dinero de un cajero. / SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO / Europa Press

Diego Vega / A. O.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado a un total de 776.924 hogares en los que viven 2.369.979 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación se ha situado en 514,7 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina actual ha ascendido a 426,3 millones de euros.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación de la Seguridad Social española diseñada para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social. Garantiza un nivel mínimo de ingresos mensuales a personas vulnerables que viven solas o integradas en una unidad de convivencia, complementando los recursos económicos propios hasta alcanzar una renta fijada.

VÍDEO | La Seguridad Social confirma el adelanto del jubilación total sin coeficientes reductores y el cobro íntegro de la presión: un trabajador de la construcción que comenzó a trabajar a los 17 años, con 60 años ya tendría más de 40 años cotizados

VÍDEO | La Seguridad Social confirma el adelanto del jubilación total sin coeficientes reductores y el cobro íntegro de la presión: un trabajador de la construcción que comenzó a trabajar a los 17 años, con 60 años ya tendría más de 40 años cotizados

Eugenio Viñas

El Ministerio ha detallado que, en la actualidad, el 41% de los beneficiarios son niños y adolescentes, lo que supone 970.518 menores protegidos. En septiembre, más de dos tercios de las familias cubiertas por el IMV (532.365 hogares, el 68,7% del total) convivían con menores de edad. De ellas, 132.256 eran hogares monoparentales, la mayoría encabezados por mujeres, que asumen en solitario la crianza y cuidados. Para 2025 los importes mensuales fueron:

  • 1.001,4 euros para una unidad de convivencia monoparental formada por un adulto y un menor.
  • 1.199,04 euros para una unidad de convivencia monoparental formada por un adulto y dos menores.
  • 1.396,69 euros para una unidad de convivencia monoparental formada por un adulto y tres menores.
  • 1.594,33 euros para una unidad de convivencia monoparental formada por un adulto y cuatro o más menores.

Noticias relacionadas y más

La vía más accesible

Para solicitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) desde Zamora, la vía más rápida y directa es por internet a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social o del portal Tu Seguridad Social. También existe una plataforma simplificada en la dirección imv.seg-social.es que permite realizar el trámite en pocos pasos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents