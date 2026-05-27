La Seguridad Social confirma el pago de 1.600 euros mensuales a los nacidos entre 1960 y 2002: se solicita por Internet en pocos pasos

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado a un total de 776.924 hogares en los que viven 2.369.979 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación se ha situado en 514,7 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina actual ha ascendido a 426,3 millones de euros.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación de la Seguridad Social española diseñada para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social. Garantiza un nivel mínimo de ingresos mensuales a personas vulnerables que viven solas o integradas en una unidad de convivencia, complementando los recursos económicos propios hasta alcanzar una renta fijada.

Eugenio Viñas

El Ministerio ha detallado que, en la actualidad, el 41% de los beneficiarios son niños y adolescentes, lo que supone 970.518 menores protegidos. En septiembre, más de dos tercios de las familias cubiertas por el IMV (532.365 hogares, el 68,7% del total) convivían con menores de edad. De ellas, 132.256 eran hogares monoparentales, la mayoría encabezados por mujeres, que asumen en solitario la crianza y cuidados. Para 2025 los importes mensuales fueron:

1.001,4 euros para una unidad de convivencia monoparental formada por un adulto y un menor.

para una unidad de convivencia monoparental formada por un adulto y un menor. 1.199,04 euros para una unidad de convivencia monoparental formada por un adulto y dos menores.

para una unidad de convivencia monoparental formada por un adulto y dos menores. 1.396,69 euros para una unidad de convivencia monoparental formada por un adulto y tres menores.

para una unidad de convivencia monoparental formada por un adulto y tres menores. 1.594,33 euros para una unidad de convivencia monoparental formada por un adulto y cuatro o más menores.

La vía más accesible

Para solicitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) desde Zamora, la vía más rápida y directa es por internet a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social o del portal Tu Seguridad Social. También existe una plataforma simplificada en la dirección imv.seg-social.es que permite realizar el trámite en pocos pasos.