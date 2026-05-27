Pagar menos impuestos en 2026: la fórmula que gana fuerza entre los contribuyentes

Con la campaña de la declaración de la renta en marcha, muchos contribuyentes revisan fórmulas para optimizar su factura fiscal de cara al próximo ejercicio. Entre ellas, la inversión en proyectos de I+D+i aparece como una de las alternativas que empieza a ganar protagonismo.

Según explica Mecides, este modelo permite redirigir parte de los impuestos que se pagarían a Hacienda hacia proyectos innovadores desarrollados en España.

La compañía señala que, en lugar de destinar íntegramente ese importe al pago tributario, los inversores pueden canalizarlo hacia iniciativas empresariales vinculadas a sectores como salud, energía, industria o tecnología.

“Se trata de una fórmula que transforma la forma de entender la fiscalidad: no solo permite optimizar impuestos, sino que contribuye directamente al desarrollo económico y tecnológico del país”, explican desde Mecides.

Fiscalidad vinculada a la innovación

El mecanismo se enmarca dentro de los incentivos fiscales contemplados por el sistema tributario español para impulsar la innovación empresarial. Tal y como expone la compañía, esta línea encaja con los objetivos de la Agenda 2030 y con el compromiso europeo de elevar la inversión en I+D+i hasta el 3 % del PIB.

Mecides sostiene que, más allá del beneficio fiscal, esta fórmula permite apoyar proyectos empresariales vinculados a empleo cualificado, competitividad y desarrollo tecnológico. “Es una manera de hacer que los impuestos trabajen para la sociedad, impulsando proyectos que, de otro modo, tendrían más dificultades para salir adelante”, añaden desde la empresa.

Una tendencia que gana interés

La propuesta, comentan en la compañía, empieza a consolidarse entre perfiles cada vez más amplios. Entre ellos menciona autónomos, directivos, empresas y family offices.

En un contexto de creciente interés por la planificación tributaria y la eficiencia financiera, la inversión vinculada a innovación aparece, según Mecides, como una alternativa con peso creciente entre contribuyentes españoles.