El Ibex 35 aguanta en positivo pese al impacto de Naturgy y la caída de Sabadell por el efecto ex dividendo

La Bolsa de Madrid ha amanecido de nuevo con números verdes, con un alza del 0,44% en el primer tramo de la sesión, a medida que los inversores vuelven a recuperar el tono alcista tras los máximos históricos del índice S&P 500 y el Nasdaq Composite en Wall Street. Por ello, el parqué madrileño vuelve a escalar hacia los 18.400 puntos, a pesar de las fuertes caídas del Banco Sabadell, que cae con fuerza esta mañana, hasta un 13%, por el efecto ex dividendo. En paralelo, Naturgy se deja hasta un 4% en el Ibex 35 este miércoles tras la salida de su accionista CVC, que liquidó el 13,8% de Naturgy, valorado en unos 4.000 millones, a través de una colocación acelerada de Goldman Sachs.

En el tablero geopolítico, las incógnitas persisten con respecto al posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán tras el ataque de la Casa Blanca el pasado martes. No obstante, el petróleo vuelve a las caídas. El barril de Brent, la referencia del Viejo Continente, vuelve a las caídas con un retroceso del 2%, hasta los 94 dólares por barril. En Norteamerica, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, cae un 3% hasta los 90 dólares.

El mercado también digiere otro gran movimiento en el plano empresarial. Indra comunicó este jueves el nombramiento de Josep María Recasens como nuevo consejero delegado (CEO) de la compañía de defensa. El nombramiento será ratificado el próximo 30 de junto en su junta de accionistas. Por otro lado, los accionistas también decidirán si renuevan el cargo de Ángel Simón Grimaldos, así así como el nombramiento de Magdalena Jacoba Bertram López como consejera dominical en representación de Amber Capital, el tercer mayor accionista de Indra con una participación de algo más del 5%.

El nombramiento de Bertram llega tras la dimisión este pasado martes del anterior consejero de Amber, Pablo Jiménez de Parga.

Con respecto al mercado de viviendas, se ha conocido antes de la apertura del parqué que el número de hipotecas constituidas sobre viviendas se disparó un 9% en marzo respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 46.661 préstamos, su mayor cifra en un mes de marzo desde 2010, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con todo esto, los valores más rezagados en el Ibex 35 este miércoles son el Banco Sabadell, acción que cotiza con el efecto exdividendo, seguido de Naturgy (-4%), Endesa (-3%) y Acciona (-2%). En el extremo opuesto, las mayores subidas en el arranque de la jornada corresponden a Puig (+2,4%), Arcelormittal (+1,6%) e IAG (+1,5%).

Al igual que Madrid, las principales plazas europeas se decantaban por los ascensos en los primeros compases de la sesión. Así, el Ftse100 de Londres se mantenía en tablas, en tanto que el parisino CAC 40 y el Dax de Fráncfort subían un 0,4%.

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En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se relajaba hasta el 3,379%. Respecto a las divisas, el euro ganaba ligeramente en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,645 dólares.