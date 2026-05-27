7 formas fiables de ganar dinero desde casa

Trabajar desde casa se ha consolidado como una alternativa profesional para quienes buscan generar ingresos sin depender de una oficina física. Sin embargo, no todas las oportunidades que circulan en internet ofrecen las mismas garantías, especialmente en un entorno en el que proliferan promesas de dinero rápido o fórmulas poco fiables.

En este contexto, Vivus recopila siete métodos orientados a generar ingresos desde casa a través de distintas plataformas y modelos de actividad, desde el trabajo freelance hasta la creación de contenidos digitales o el uso de inteligencia artificial.

Marketing de afiliación

Una de las fórmulas recogidas es el marketing de afiliación, basado en recomendar productos o servicios de otras empresas mediante enlaces personalizados.

Cuando una persona realiza una compra a través de esos enlaces, quien los comparte recibe una comisión. El sistema puede desarrollarse a través de una página web o mediante redes sociales como Instagram, TikTok, YouTube o Pinterest.

Vivus cita entre las plataformas conocidas Amazon Afiliados y TradeTracker. También señala que se trata de una opción que requiere contenido constante, conocimiento del público y tiempo para generar visitas, por lo que no plantea ingresos inmediatos.

Crear y monetizar una página web

Otra de las vías pasa por construir un sitio web sobre una temática concreta y monetizar el tráfico mediante publicidad, afiliación, colaboraciones o venta de productos.

Vivus apunta que este modelo exige atraer visitas desde buscadores o redes sociales y generar contenido útil. También menciona nichos como salud, mascotas, impresión personalizada, productos para teletrabajo o herramientas de inteligencia artificial.

El proceso requiere dominio, alojamiento web y herramientas básicas, con retornos planteados a medio o largo plazo.

Vender cursos y membresías

El listado también incluye la venta de cursos o contenidos formativos para monetizar conocimientos específicos.

Diseño, idiomas, productividad, cocina, fotografía, oposiciones o finanzas figuran entre los ámbitos mencionados.

Vivus cita plataformas como Hotmart, Teachable, Podia, Kajabi o Udemy para alojar y comercializar este contenido, aunque subraya que el proceso exige preparación previa, creación de materiales y estrategia de venta.

Servicios freelance

El trabajo freelance aparece como una de las opciones más directas para generar ingresos desde casa.

Entre los servicios con mayor demanda figuran programación, diseño gráfico, redacción, traducción, marketing digital, edición de vídeo, atención al cliente, asistencia virtual o gestión administrativa.

Vivus menciona plataformas como Upwork, Fiverr, Malt, Freelancer, Workana o LinkedIn como vías de acceso a proyectos.

Gestión de redes sociales

Otra posibilidad es ofrecer servicios de gestión de redes sociales para terceros.

La actividad puede incluir planificación de contenido, redacción de publicaciones, diseño de creatividades, programación de posts, respuesta a comentarios, análisis de métricas, informes o campañas publicitarias.

Vivus señala herramientas como Metricool, Buffer, Hootsuite, Canva o Meta Business Suite como apoyo operativo.

Microtareas y encuestas

Entre las opciones también aparecen las microtareas, encuestas o pruebas de aplicaciones.

Responder encuestas, probar apps, revisar webs, introducir datos, etiquetar imágenes, transcribir audios o valorar productos forman parte de estas actividades.

Vivus menciona plataformas como Toluna, LifePoints, UserTesting, Appen, Clickworker o Swagbucks, aunque advierte de que se trata de una vía orientada a ingresos complementarios y no a sustituir un empleo estable.

Inteligencia artificial

El último bloque se centra en el uso de inteligencia artificial para generar productos o automatizar procesos.

Entre los usos citados figuran la preparación de borradores, guiones para vídeo, diseño de plantillas, organización de bases de datos, análisis de opiniones o generación de recursos descargables.

Vivus menciona productos como plantillas de Notion, prompts, guías, ebooks, calendarios de contenido o automatizaciones, al tiempo que advierte de la necesidad de revisar los contenidos generados por IA por posibles errores, problemas de derechos o datos incorrectos.