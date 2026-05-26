Indra elige a Josep Maria Recasens como nuevo consejero delegado en sustitución de José Vicente de los Mozos

Indra ha elegido a Josep Maria Recasens, actual máximo directivo de Renault España y presidente de Anfac, la patronal automovilística, como nuevo consejero delegado en sustitución de José Vicente de los Mozos, según ha confirmado EL PERIÓDICO a través de fuentes involucradas. La elección se confirmará en el consejo de administración que se celebra este martes, aunque deberá ser ratificada por la junta general ordinaria de accionistas, prevista para el 30 de junio.

El relevo culmina el proceso abierto por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo para buscar un sustituto al actual primer ejecutivo ante el “inminente vencimiento” de su mandato y una vez descartada su continuidad. La compañía comunicó oficialmente a la CNMV la puesta en marcha de la sucesión y señaló que De los Mozos seguirá en sus funciones para facilitar la transición.

La salida del ejecutivo vallisoletano y la llegada del gerundense abre una nueva etapa en la cúpula de Indra, participada por la SEPI, primer accionista del grupo con cerca del 28% del capital. El movimiento llega pocas semanas después del relevo en la presidencia, con la llegada de Ángel Simón en sustitución de Ángel Escribano, y en plena reordenación del equilibrio interno del consejo.

Otro directivo del motor

Recasens, que en las últimas horas se había posicionado como favorito para acceder a la vacante, tiene en común con De los Mozos la experiencia en el sector automovilístico, una industria clave para potenciar el sector de la defensa, además del pasado en Renault. Nacido en Girona y residente en París, Recasens ocupa en la actualidad el cargo de director de estrategia, producto y programas de Renault en el mundo. Llegó a la emblemática marca de automóviles francesa en 2021 de la mano de su entonces consejero delegado, el italiano Luca di Meo, donde ha ido escalando hasta convertirse en uno de los hombres fuertes de la compañía.

Con el nombramiento de Recasens, Simón ha empezado ya a configurar una Indra a su medida. El nuevo presidente incorporó a Ciril Rozman como director de la Oficina de Presidencia, con responsabilidades sobre asuntos públicos, corporativos y de gobernanza. Rozman fue durante años una de sus personas de confianza en Agbar y CriteriaCaixa, y su nombre ha figurado entre los posibles aspirantes al puesto que al final ha obtenido Recasens. En las quinielas también estaban nombres como Raül Blanco, Manuel Cermerón, Eva Azoulay o Jesús Nuño de la Rosa.

Una compensación de 20 millones

Hasta ahora, De los Mozos mantenía las funciones ejecutivas dentro de Indra y su mandato vencía el próximo 30 de junio. Su continuidad se daba por probable tras los últimos cambios en la presidencia, especialmente después de que él mismo afirmara que seguiría al frente de la compañía si así lo decidían el consejo y la junta.

El directivo cobró 1,512 millones de euros en 2025 y 1,486 millones en 2024, según los registros remitidos a la CNMV. Su salida puede conllevar una compensación superior a los 20 millones, incluyendo importes vinculados a su plan de incentivos, según fuentes conocedoras de la situación. La Comisión de Nombramientos debe emitir también un informe sobre esta indemnización antes de que el consejo aborde el relevo.

Moncloa detrás del movimiento

Según fuentes consultadas, Simón habría trasladado a De los Mozos que la decisión de no renovar su mandato procedía del entorno económico de Moncloa, concretamente de Manuel de la Rocha, responsable de Asuntos Económicos de la Presidencia del Gobierno. Tras esa conversación, De los Mozos habría tratado de contrastar esta versión con personas próximas a la SEPI, aunque no habría recibido una respuesta concluyente. Ni Indra ni la SEPI han confirmado oficialmente este extremo.

El giro es relevante porque, a finales de febrero, el presidente Pedro Sánchez se reunió con De los Mozos en Barcelona en un contexto de máxima tensión por el futuro de Indra y el papel de la familia Escribano. Según fuentes conocedoras de aquellas conversaciones, el mensaje trasladado entonces apuntaba a que los Escribano abandonarían la compañía y que De los Mozos quedaría como máximo responsable ejecutivo.

Escribano & Indra

La salida de Ángel Escribano como presidente y el posterior nombramiento de Simón salieron adelante con el voto favorable de Javier Escribano, lo que alimentó las dudas sobre una eventual recuperación del proyecto de integración entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). De los Mozos había respaldado inicialmente esa operación, valorada en unos 2.000 millones, pero después planteó reparos por el potencial conflicto de interés: la familia Escribano era al mismo tiempo accionista significativa de Indra y propietaria de la compañía que se pretendía integrar.

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