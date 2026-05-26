ENERGÍA
El fondo CVC sale de Naturgy con una venta exprés de su paquete histórico del 13,8%
La firma ejecuta su esperada marcha de la energética con una doble operación, una colocación acelerada y la liquidación de derivados financieros que le dejarán fuera del capital
Naturgy afronta una nueva sacudida accionarial. El fondo CVC saldrá del capital del grupo tras ocho años como uno de los grandes accionistas. La firma ha anunciado una doble operación que supondrá su marcha del capital de la energética y la venta exprés de su participación histórica del 13,8%.
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