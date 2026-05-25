Josep María Recasens (Renault) lidera la terna para convertirse en el nuevo consejero delegado de Indra

Un baile de nombres se está produciendo entre bambalinas para acceder a uno de los puestos directivos vacantes más importantes de España: el consejero delegado de Indra. Lo cierto es que varios nombres se barajan para convertirse en el nuevo consejero delegado de la compañía, pero el que más opciones ha acumulado en las últimas horas es el de Josep María Recasens, actual máximo directivo de Renault España y presidente de Anfac, la patronal nacional de automovilísticas.

Sin embargo, el de Recasens no es el único perfil que barajan los consejeros de Indra. Eva Azoulay (ITP Aero), Raül Blanco (SAPA) o Manuel Cermerón (Veolia) son nombres que también han sonado en las últimas horas para liderar el futuro de Indra.

Un relevo integral

La compañía líder del sector de la defensa en España ha experimentado en poco menos de dos meses un relevo integral de su cúpula directiva. Primero se produjo la salida de su expresidente, Ángel Escribano, que dimitió el pasado 1 de abril tras varias semanas de tensiones con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y cuyo lugar terminó ocupando Ángel Simón, aunque sin funciones ejecutivas.

Sin embargo, el pasado 18 de mayo Indra comunicó también la marcha de su consejero delegado, José Vicente de los Mozos, que finalmente no renovará su mandato, como inicialmente se creía. Por tanto, la compañía de defensa se enfrenta ahora a la disyuntiva de nombrar un nuevo consejero delegado que pilote sus operaciones como la empresa destinada a convertirse en el campeón de la defensa española, una decisión que se espera de cara al próximo martes, cuando Indra celebrará su consejo de administración.

Un directivo del motor

Recasens, el favorito en las últimas horas para acceder a la vacante, tiene en común con De los Mozos la experiencia en el sector automovilístico, una industria clave para potenciar el sector de la defensa, además del pasado en Renault, y todo apunta a que se trata de uno de los favoritos para recalar en Indra.

Nacido en Girona y residente en París, Recasens ocupa en la actualidad el cargo de director de estrategia, producto y programas de Renault en el mundo. Llegó a la emblemática marca de automóviles francesa en 2021 de la mano de su entonces consejero delegado, el italiano Luca di Meo, que en la actualidad pilota las operaciones del grupo francés Kering. Di Meo conocía a Recasens de su etapa previa en Seat, por lo que decidió contar con él para su etapa al frente de la automovilística. Entre ambas compañías, acumula 24 años de experiencia.

Al margen de su actividad profesional, Recasens desempeña también la presidencia de la principal patronal automovilística de España, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). En una entrevista con EL PERIÓDICO hace escasos días, Recasens valoraba la implantación del vehículo eléctrico en España. Recasens afirmaba que el momento de apostar en España por el futuro, que es eléctrico, está en su momento más dulce. "El Plan España Auto es un plan de país, más allá de los fabricantes de coches".

Otros perfiles

Pese a que Recasens es el perfil que suena con más fuerza en las últimas horas, otros nombres permanecen en la terna para convertirse en nuevos consejeros delegados de Indra. Uno de ellos es el de Eva Azoulay, actual consejera delegada de ITP Aero, tal y como ha apuntado 'El País'. Otro de los posibles candidatos es Raül Blanco, expresidente de Renfe y actual encargado de estrategia del fabricante vasco SAPA. La compañía presidida por Jokin Aperribay ostenta el 7,94% de los títulos de Indra, convirtiéndose en el máximo accionista privado de la compañía tras la salida de Escribano a principios de este mes.

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Manuel Cermerón, director de crecimiento y transformación de Veolia, es otro de los nombres que han figurado en los medios de comunicación como candidato. Tal y como se desprende de las informaciones publicadas, Cermerón sería la apuesta personal del presidente de Indra, Ángel Simón, ya que ambos mantienen una estrecha relación personal desde la etapa de Simón en la multinacional francesa. Antes de ocupar el cargo presente, Cermerón se desempeñó como CEO de Suez y Agbar.