Canarias desplaza a Cataluña como comunidad con más gasto turístico

Calidad por encima de cantidad. El modelo turístico de Canarias apunta hacia la mejora de sus infraestructuras y servicios para que su aportación a la economía de las Islas –el pasado año de 23.000 millones de euros– no dependa únicamente de la llegada masiva de visitantes, cifrada en 17 millones en 2025. El objetivo es mantener al alza el impacto económico con menor saturación. En este contexto, el comercio se consolida como una pieza clave para diversificar el sector. Los turistas no solo sacan sus carteras para pagar por alojamiento o restauración; también consumen ocio y realizan compras de ropa, complementos, perfumería o electrónica. Tanto es así que el Archipiélago desbancó a Cataluña como la comunidad autónoma con más gasto turístico en compras no esenciales, según el último informe El Comercio Textil en Cifras 2025, de la Asociación Nacional del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex).

El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, José María Mañaricúa, subraya que el gasto turístico «afecta positivamente a todos los sectores de la economía» y que el comercio es un ejemplo claro de cómo el turismo arrastra a otras actividades. «El turista, cuando viene a Canarias, sale a restaurantes, coge taxis, va a centros comerciales, compra ropa y todo tipo de complementos», afirma.

El hecho de que los turistas gasten dinero más allá de sus vuelos y alojamiento no es novedad. Lo que sí destaca del informe es que Canarias ha mantenido el porcentaje de gasto turístico del año anterior a diferencia de Cataluña que descendió un punto. Los datos del estudio de Acotex señalan que el dinero que los visitantes dejaron en España creció un 7% respecto a 2024, hasta alcanzar los 134.743 millones de euros en 2025. La tendencia mantiene así la senda ascendente iniciada tras la pandemia y supera ya en más de 42.800 millones los 91.912 millones registrados antes de que la COVID-19 frenase en seco la actividad turística.

En el caso concreto de las compras no esenciales, Canarias concentró el 18% del desembolso total realizado por los turistas en España, el mismo porcentaje que el año anterior y en línea con Cataluña, pese al descenso del 1%. El dato resulta especialmente significativo si se tiene en cuenta que Cataluña recibió más de 20 millones de visitantes el pasado año y dispone de un potente tejido comercial. Aun así, las Islas reforzaron su liderazgo turístico al situarse por delante en el gasto destinado a este tipo de adquisiciones. Por detrás quedaron Baleares (16%), Andalucía (15%), Madrid (13%), Valencia (12%) y el resto de comunidades, que suman un 8%.

Sectores con más demanda

El estudio apunta a que el mayor desembolso turístico se da en el sector de la moda y los complementos en un 87%, muy por detrás aparece la cultura con un 7%, la joyería con un 3%, la electrónica con un 2% y la perfumería y el resto de productos con un 1%. En cambio, en el Archipiélago el presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), Abbas Moujir, advierte de que la perfumería es el producto más demandado. «Lo vemos ya no solamente en las zonas turísticas, sino, por ejemplo, en los cruceros cuando llegan», anota. Pues bien, el Archipiélago ha tenido históricamente fama como destino donde determinados productos –como perfumes, cosmética, electrónica o tabaco– podían comprarse más baratos por su fiscalidad diferenciada. En el caso concreto de las fragancias su venta sigue funcionando como uno de los principales reclamos para el turista, además, por su facilidad de transporte, su vinculación al regalo y la presencia de marcas reconocibles.

Pese al liderazgo en el ranking, en estos primeros meses año ya se aprecia una ralentización de las ventas en el conjunto del Archipiélago y, especialmente, en las zonas turísticas. El motivo, expone Abbas Moujir, se asocia a «una posible caída del gasto en destino». Lo cierto es que la actualidad geopolítica pinta un escenario global que ha vuelto a encarecer el petróleo y el queroseno con un impacto directo sobre el transporte aéreo. En un territorio como Canarias, altamente dependiente de la conectividad aérea y del flujo turístico, el aumento del coste de los billetes puede acabar reduciendo la llegada de visitantes o modificando sus hábitos de consumo.

Es decir, aunque el turista mantenga un gasto elevado en origen –por ejemplo, al pagar vuelos más caros o alojamientos de mayor categoría–, ese desembolso no siempre se traslada al comercio de calle, a la restauración o a la actividad complementaria. De ahí que el sector comercial observe con preocupación cómo la incertidumbre internacional puede erosionar uno de los pilares que hasta ahora explicaba el liderazgo de Canarias en shopping turístico. «Quizás el turista vaya a zonas más cercanas, con lo cual el coste es menor», añade el especialista.

«Todo va a depender de cómo evolucione la situación, de los conflictos regionales y, sobre todo, de lo que ocurra en Oriente Medio», señala Moujir. En países como Alemania, la tensión en la región y la escalada de los precios de la energía, sumadas a la falta de reformas estructurales y a la ausencia de una estrategia clara para recuperar competitividad, ensombrecen las perspectivas de crecimiento. Y no es una situación menor para Canarias, ya que el mercado germano es uno de los emisores imprescindibles para el turismo de las Islas, junto con el británico. La relación es directa: cuanto menor sea la capacidad económica de los visitantes, menor será también su margen de gasto durante las vacaciones.

El estudio de la Asociación Nacional del Comercio Textil, Complementos y Piel también analiza la nacionalidad de los compradores. En el conjunto del país, el ranking está liderado por estadounidenses (27%), mexicanos (23%) y argentinos (15%). Sin embargo, en el caso de Canarias cabe esperar un perfil diferente, dominado por británicos y alemanes, en la medida en que ambos mercados concentraron el 50,7% de los turistas que visitaron el Archipiélago el año pasado.

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Por otro lado, Canarias refleja una doble realidad en el ámbito comercial. Las Islas se sitúan a la cabeza del país en gasto vinculado al shopping turístico, impulsado por el peso del visitante extranjero y nacional en la economía isleña. No obstante, esta fortaleza contrasta con el reducido desembolso de los propios residentes en el comercio local. De hecho, el gasto medio anual de los canarios en este ámbito es el segundo más bajo de España, solo por delante de Baleares, con una media de 241,59 euros. La baja renta de los canarios y canarias justifican esta gran diferencia.