Los pagos entre empresas españolas son cada vez más automatizados, inteligentes y conectados

El ecosistema de pagos entre organizaciones españolas está entrando en una nueva etapa, marcada por tendencias como la automatización, la integración financiera y la creciente inteligencia operativa de los sistemas empresariales. Esta es una de las principales conclusiones del 'Payments Review Report: Pagos Corporativos: Modernización, control y nueva captura de valor', el informe presentado por Nuek, la división de pagos de Indra Group, que analiza cómo está evolucionando el ecosistema de pagos B2B en España y qué cambios redefinirán el mercado durante los próximos años.

El informe se ha desarrollado a partir de la visión de directivos y expertos procedentes de banca, fintechs, redes internacionales, grandes corporaciones y proveedores tecnológicos, entre las que destacan Mastercard, Visa, Iberpay, PayPal, Repsol, Iberia, Diners Club Spain, Ibercaja Banco, ID Finance o Sipay, entre otras.

Según ha puesto de manifiesto el informe, los pagos corporativos dejan de ser acciones manuales y aisladas, para empezar a integrarse directamente en los propios ecosistemas de las compañías y ejecutarse como parte natural del flujo operativo. Por otra parte, el estudio muestra que la principal barrera para la modernización ya no es la falta de tecnología, sino la dificultad para conectar capacidades financieras en entornos complejos, fragmentados y apoyados en sistemas heredados.

Cuatro bloques

Para los expertos de Nuek, la evolución del sistema de pagos se articula alrededor de cuatro bloques fundamentales. El primero de ellos es la transformación de un proceso operativo simple a una infraestructura integrada. El informe identifica un cambio estructural en la forma en que las empresas gestionan los pagos. La ejecución deja de entenderse como una acción manual y separada del resto de procesos para integrarse directamente en los sistemas empresariales y ejecutarse como parte natural del flujo operativo.

La conectividad entre sistemas, herramientas de tesorería y entidades financieras permite activar pagos automáticamente a partir de eventos como la aprobación de una factura o el cierre de un proceso logístico, reduciendo fricción operativa y necesidad de intervención manual. El segundo pilar tiene que ver con las barreras que aún existe a la hora de ralentizar la evolución. "A pesar del avance tecnológico, la transformación de los pagos corporativos no se está produciendo de forma homogénea. El principal freno ya no es la falta de soluciones, sino la dificultad para integrarlas en entornos empresariales complejos y fragmentados".

En otro orden, otro de los principales cambios identificados por Nuek es el desplazamiento del valor fuera de la propia transacción. Es decir, la ejecución del pago, cada vez más estandarizada, pierde capacidad de diferenciación, mientras el valor se concentra en capas más estratégicas como la integración de los sistemas, la automatización, la conectividad financiera y la inteligencia basada en datos.

Un modelo colaborativo

Por último, el informe anticipa un escenario en el que el ecosistema evolucionará hacia un modelo más distribuido y colaborativo, "donde bancos, fintechs, plataformas tecnológicas y proveedores de software competirán y cooperarán en distintas capas de valor". Enrique Álvarez, subdirector ejecutivo de Nuek, considera que "el pago corporativo está dejando de ser una acción aislada para convertirse en una capacidad integrada dentro de la operativa de la empresa".

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"El valor ya no estará únicamente en ejecutar una transacción, sino en todo lo que ocurre alrededor: integración, automatización y capacidad de decisión en tiempo real. En los próximos años veremos además cómo las áreas de tesorería empiezan a operar con modelos mucho más dinámicos, donde convivirán distintos raíles, pagos instantáneos e incluso stablecoins dentro de una misma estrategia financiera”, apostilla el directivo.