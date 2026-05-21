Ya es oficial: los trabajadores disponen de seis horas retribuidas a la semana para encontrar un nuevo empleo
Estos son los derechos que tienen los empleados y que quizá no sabías
Benito Domínguez / A. O.
¿Sabías que los trabajadores disponen de seis horas retribuidas a la semana para encontrar un nuevo empleo? Pues sí, pero esta medida tiene varias condiciones.
La principal es que esto solo puede darse en caso de despido objetivo con preaviso de al menos 15 días naturales. Algo que ya está regulado por el artículo 53.2 del Estatuto de los Trabajadores: "Durante el periodo de preaviso el trabajador, o su representante legal si se trata de una persona con discapacidad que lo tuviera, tendrá derecho, sin pérdida de su retribución, a una licencia de seis horas semanales con el fin de buscar nuevo empleo".
Eso sí, en este sentido hay que tener muy claro qué es un despido objetivo. "Un despido objetivo es la extinción del contrato de trabajo por decisión de la empresa basada en causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, o por ineptitud del trabajador", señala la ley.
Por tanto, no es una sanción, sino una necesidad empresaria.
Aquí la empresa puede dar causas justificadas de índole económico como pérdidas actuales o previstas, o disminución persistente de ingresos; pero también alegar cambios en medios de producción, métodos de trabajo o la demanda. Otro argumento del despido objetivo es la incapacidad del trabajador (conocida después de la contratación) o falta de adaptación a cambios técnicos tras formación.
Y, a diferencia del despido disciplinario, éste tiene indemnización. Asimismo, también se puede reclamar si el trabajador no está de acuerdo.
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