Barbón apuesta por "acelerar" el Corredor Atlántico y "cancelar" el peaje del Huerna

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha reclamado este martes en Oviedo, en el marco del acto de apertura de II Foro del Noroeste, que organiza Prensa Ibérica, que se "acelere" la creación del Corredor Atlántico y se "cancelen" los peajes “ilegales” de las autopistas del Huerna y AP-9 como condiciones esenciales para "asegurar el desarrollo equilibrado y la cohesión territorial de nuestro país".

Barbon ha definido el Foro del Noroeste como “una cita imprescindible” que constituye “una caja de resonancia, incluso un megáfono” que permite que “la voz del Noroeste se oiga bien alta”.

Se trata, ha abundado Barbón, del “primer foro institucionalizado que reúne a los tres presidentes de las tres comunidades autónomas” para hablar “de nuestros problemas comunes, de nuestras reivindicaciones”. Y para hacerlo “a nuestro modo, sin estridencias, sin chantajes, sin salidas de pata de banco, con rigor y con firmeza”.

Un sistema federal basado en la "lealtad"

En su intervención, el jefe del Ejecutivo asturiano ha reiterado su defensa del Estado autonómico. “Ha sido uno de los grandes aciertos de la Constitución, porque el reconocimiento de la pluralidad enriquece, nunca resta, sino que suma”, ha aseverado.

Barbón se ha manifestado partidario de “avanzar hacia un sistema federal, algo que en cierta medida ya somos, aunque no con las concreciones en los límites del estado federal”. Y ha agregado que, “muy por encima de los nominalismos, debemos recordar que todos los estados compuestos se basan en un principio básico, la lealtad, una cuestión que los alemanes tienen muy trabajada”.

En su discurso, el presidente asturiano se ha preguntado “si el Noroeste ha sido leal”. Y se ha respondido él mismo: “Rotundamente sí, lo ha sido Asturias, lo ha sido Galicia y lo ha sido Castilla y León, y hemos acreditado nuestra lealtad durante estos 48 años de andadura constitucional”.

A juicio de Adrián Barbón, estas regiones han sido “leales por partida doble”. Por una parte, “con el Gobierno central", porque “nunca hemos planteado nuestra relación en términos de exclusión ni, si me apuran, de chantaje”. “Y la lealtad con lealtad debería pagarse”, ha matizado.

Y, por otra parte, “hemos sido leales entre nosotros, porque siempre hemos buscado acuerdos sobre los grandes asuntos por encima de discrepancias políticas”.

"Sin agravios comparativos"

Barbón ha traído a colación “aquellos primerizos encuentros entre Pedro de Silva y Manuel Fraga”, de los cuales ha apuntado que “no fueron una excepción, sino que marcaron camino”.

En el momento actual, los líderes de las tres comunidades del Noroeste “no fijamos la vista en el retrovisor ni en los agravios comparativos”, sino que “proponemos para mejorar, para construir, para avanzar en el desarrollo equilibrado y cohesionado” del conjunto de España, ha remarcado el político socialista.

Y a continuación ha entrado en concreciones sobre tres reivindicaciones para cuya defensa ha apostado por aplicar “vista alta y luces largas encendidas”.

Corredor Atlántico

La primera demanda, “acelerar el Corredor Atlántico”, un proyecto “imprescindible para asegurar el desarrollo equilibrado y la cohesión territorial de nuestro país”. Barbón ha señalado que, “a veces, se plantea como contraposición al Corredor Mediterráneo”, pero ha defendido otra perspectiva: “A nosotros no nos molesta que otros proyectos tengan su relevancia; lo que pedimos es que se asuma la urgencia del Corredor Atlántico”.

Financiación autonómica

La segunda reivindicación, la financiación autonómica. “He perdido ya la cuenta de las veces que me he pronunciado sobre este asunto, pero lo que sostengo hoy es tan válido como el primer día, como lo que acordamos en la Declaración de Santiago (consensuada por ocho presidentes autonómicos en noviembre de 2021), que sigue plenamente vigente: la reforma tiene que garantizar servicios públicos de calidad en todas y cada una de las 17 comunidades autónomas, y para ello principios como la solidaridad y la equidad son irrenunciables”, ha enfatizado Barbón.

En este ámbito, Asturias, Castilla y León y Galicia presentan posiciones comunes, ya que “sabemos bien hasta qué punto hay factores que encarecen esos servicios públicos, como el envejecimiento, la dispersión demográfica o la orografía”. Según el presidente regional, “el número de habitantes y la capacidad fiscal de cada territorio, ya no hablo de la dichosa ordinalidad, no pueden ser las únicas varas de medir a la hora de modificar el sistema”.

Peajes del Huerna y la AP-9

La tercera reclamación hace referencia a los peajes de las autopistas del Noroeste. “Nuestra visión de futuro también incluye la cancelación de las prórrogas ilegales de los peajes tanto de la autopista del Huerna, que nos afecta a Asturias y a Castilla y León, como de la AP-9, en Galicia. Son dos ejes fundamentales. En el caso del Principado, se trata de la única vía de alta capacidad de comunicación con la Meseta. En el caso gallego, de un eje vertebral de Norte a Sur de la comunidad”, ha reflexionado.

En opinión de Adrián Barbón, “después del pronunciamiento rotundo de la Comisión Europea que determinó la ilegalidad del acuerdo impulsado por el Gobierno de José María Aznar, esta situación no debería prolongarse ni un minuto más”.

Ante esta realidad, “la eliminación de los peajes es, lisa y llanamente, una cuestión de justicia”, ha sentenciado. Y ha manifestado su confianza en que “todas las administraciones lo entiendan de una vez: reclamamos lo que es justo, y como es de justicia no vamos a dar un solo paso atrás, sino que daremos todos los que sean necesarios al frente, en España y en Europa, para lograr este objetivo”. Según el presidente del Principado, el lema ha de ser: “Dialogar, siempre que sea posible; actuar, siempre que sea necesario”.

"Que nos escuchen los de fuera"

De vuelta a las posibilidades que ofrece el II Foro del Noroeste de Prensa Ibérica, Barbón ha afirmado que “no se trata tanto de que debatamos entre nosotros, puertas adentro, como de que fuera nos escuchen con claridad, y para eso, sin duda, valdrá este Foro; y para eso sirven también el diálogo y el entendimiento entre las tres comunidades autónomas”.

Una de las mayores fortalezas de las regiones del cuadrante Noroeste es, a juicio del presidente de Asturias, “la capacidad de cooperar, de unirnos en objetivos comunes por encima de las diferencias políticas que haya entre uno y otro gobierno”. Se trata de “una apuesta por una manera de estar, por una manera de hacer país”. Y al actuar de esta manera, “Asturias, Galicia y Castilla y León ofrecen un ejemplo de lealtad y política útil para toda España, que es lo que demanda la ciudadanía”, ha subrayado.

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Apoyo a la capitalidad cultural de Oviedo

En el tramo final de su intervención, Barbón ha remarcado la condición de Oviedo como “ciudad origen del camino” y como ciudad que, “cargada de razones, aspira a obtener la capitalidad europea de la cultura y que tiene todo el apoyo del Gobierno de Asturias para conseguirlo”.