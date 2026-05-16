La OCU lo confirma: estos serán los pensionistas a los que devolverá dinero la Seguridad Social

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha confirmado que la Seguridad Social devolverá dinero a algunos pensionistas por la jubilación anticipada.

Y es que la Seguridad Social dio marcha atrás al criterio que aplicaba desde el pasado 1 de enero para las pensiones derivadas de la jubilación anticipada, a las que le aplicaba coeficientes reductores previstos para 2033.

Los coeficientes reductores previstos para este año son más favorables, con lo que se revisarán los expedientes afectados y se devolverá el dinero.

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Los beneficiarios serán los que percibían una cuantía superior a la pensión máxima y los que se jubilaron anticipadamente de forma voluntaria este año.

Además, la revisión será de oficio, no tendrán que hacer nada, se devolverá de forma automática y se corregirá su pensión futura.

Un respiro

Durante los últimos años, la revalorización de las pensiones se ha convertido en uno de los asuntos más presentes en la conversación pública. Para muchos jubilados, la paga mensual no siempre resulta suficiente para cubrir todos los gastos del día a día. En algunos casos, además, estas prestaciones sirven también para apoyar económicamente a familiares que se encuentran en situación de desempleo. Por eso, cualquier ingreso adicional cobra una especial importancia, como ocurre con la paga extra de verano. La duda habitual es cuándo se abona exactamente esta cantidad.

La clave es que no todos los pensionistas cobran el mismo día. Normalmente el estado paga a finales de mes (por lo que la extra la recibirán entre el 25 y el 27 de este mes de junio) pero dependerá de cada banco. La guerra que han establecido las entidades bancarias para intentar conseguir nuevos clientes hace que muchos bancos adelanten el pago de la prestación para asegurarse del dinero recurrente de sus clientes. No solo pasa con las pensiones. También con las nóminas de los trabajadores: hay bancos que ofrecen hasta 500 euros del tirón por el mero hecho de llevarse tu nómina y los recibos. No en vano así se aseguran que ese cliente puede tener ingresos fijos con los que, de paso, endeudarse.