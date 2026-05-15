La OCU alerta sobre el engaño más frecuente en las compras online, así puedes evitarlo

Cada vez compramos más cosas a través de internet, pero los cacos se las saben todas y también hay estafas a través de los canales de ventas, tal y como ha alertado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), dando consejos sobre cómo evitarlo.

Y es que uno de los engaños que más se está dando es el de las tiendas falsas que simulan otras reales. Y es que los estafadores se dedican a copiar tiendas web reales, incluso los logotipos y tipos de letra que a veces hacen muy difícil saber si estamos en la tienda real.

Pero tranquilo, hay formas de darnos cuenta de ello, tal y como nos cuenta la OCU. Una de las cosas a mirar son los precios, si algo tiene unos precios asombrosamente bajos, es posible que sea falsa.

También hay que tener en cuenta otros factores, como la información legal de la página, si hay faltas de ortografía o traducciones mal hechas.

Pagos

Por último, muy importante, el tema de pago. Desconfía si la única forma de pagar es con transferencia bancaria, ya que es la forma menos segura de pagar. Mucho mejor si cuenta con formas de pago como Paypal, que ofrecen una gran protección al comprador.