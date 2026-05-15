Entra en vigor el pago por Bizum en las tiendas: así funciona el nuevo sistema y la app para pagar en comercios y grandes superficies

“Te hago un Bizum”. Esta frase, usada ya desde hace diez años para saldar pequeñas deudas y pagos entre amigos, contribuir a un regalo en grupo o para darle una alegría a un ser querido, va a dejar de estar reservada a mover dinero entre particulares. La solución de pagos española, Bizum, pondrá a disposición de un número reducido de bancos a partir de este lunes, 18 de mayo, su plataforma para realizar pagos en comercios físicos, y competir así directamente con Visa y Mastercard.

Confusión en las fechas

Sin embargo, no todos los clientes tendrán acceso a Bizum Pay desde el próximo lunes. Existirán dos formas de pagar a través de este nuevo sistema. La primera la pondrán a disposición de sus clientes BBVA y CaixaBank, habilitando pagar con Bizum desde la propia app del banco. Esta opción sí estará disponible desde el próximo lunes.

Sin embargo, otras entidades obligarán a su clientela a descargar una aplicación adicional, llamada Bizum Pay. Pese a que se esperaba que esta saliese al mercado el lunes 18, la información de los últimos días sostiene que se retrasará.

"La cartera digital Bizum Pay comenzará su despliegue la semana que viene entre grupos reducidos de usuarios y, a medida que se vaya avanzando, se concretará la fecha de apertura de la app al público en general y su disponibilidad en las tiendas de Apple y Google", sostienen desde Bizum.

Similar a la tarjeta digital

En cualquier caso, el usuario podrá pagar acercando su teléfono al datáfono, con una experiencia muy similar a los ya ampliamente usados Apple Pay o Google Pay, a través de la tecnología NFC, tal y como destaca su responsable de comunicación, Lorena Poza.

Lo cierto es que Bizum ya mueve cifras considerables solo con transferencias. De los 700 millones de euros que reportó la empresa en 2018 hemos llegado a 2025, con 67.700 millones de euros en operaciones entre particulares. En ocho años, el incremento asciende hasta un 9.571%. Las cifras hablan por sí solas.

No todos estarán preparados

“Los usuarios vamos a tener ganas de usarlo, pero creo que la mayor parte de comercios no van a estar preparados para aceptarlo el próximo lunes”, explica José Luis Nevado, CEO de Sipay, uno de los operadores de pago que trabajará con Bizum en esta nueva etapa. Según Nevado, el plazo para adaptarse a esta nueva tecnología vencerá “en la segunda quincena de septiembre”, con algunos bancos ofreciéndola desde el principio, mientras que otros necesitarán algo más de margen.

Poza aclara que Bizum no cuenta con un calendario de despliegue por el momento, pues eso corresponde a los bancos. “Este año es el de despliegue, el que viene nos marcaremos objetivos de penetración y uso”, aclara.

Otra de las grandes cualidades de Bizum Pay es la interoperabilidad, es decir, estará conectado con soluciones europeas como Wero (Alemania, Francia), Bancomat (Italia) o MB WAY (Portugal). Poza apunta que, bajo el paraguas de la ‘European Payments Alliance’ (EuroPA), los usuarios de Bizum podrán pagar y recibir transferencias de usuarios y comercios de otros países, lo que permitirá a “más de 120 millones de clientes realizar pagos transfronterizos en su día a día”.

Gráfico que muestra el número de transacciones.

Una solución creada por los bancos

Bizum nació en 2016, hace diez años, de la mano de la compañía Sociedad de Procedimiento de Pago SL. Esta empresa actuaba como un consorcio entre 29 entidades bancarias, que juntas acumulan un 95% de cuota de mercado en España. Para mantener ese espíritu cooperativo, ninguna entidad puede superar el 24% del accionariado.

Fuentes financieras aseguran a EL PERIÓDICO que el nuevo avance de Bizum constituye “un nuevo caso de éxito de la banca española”. “Nos permitirá ofrecer progresivamente una nueva opción de pago a nuestros clientes, tanto particulares como comercios, de forma segura e instantánea", añaden.

Desde su lanzamiento, Bizum ha explotado en cifras. En 2017, un año después de su lanzamiento, ya alcanzaban el millón de usuarios. Lo que vino después fue una propulsión estelar: 6 millones en 2019, 19 en 2021… hasta superar los 25 millones en 2025, lo que supuso que más de la mitad de la población española había activado Bizum en su app.

Gráfica que muestra las cifras de Bizum.

La empresa que se plantea asumir Bizum significa entrar en un mercado que actualmente mueve 195.000 millones de euros, el de los pagos con tarjeta. Son datos del Banco de España (BdE), correspondiente al primer semestre de 2025. En la actualidad, este segmento está controlado casi completamente por el oligopolio de las tarjetas americanas: Visa y Mastercard, principalmente.

Gráfico de instrumentos de pago.

La réplica de Visa

Visa, una de las compañías a las que Bizum Pay viene a plantar cara, ha ofrecido su visión sobre la llegada de esta nueva tecnología. “Visa valora positivamente la competencia, ya que amplía las opciones para los consumidores, las empresas y el ecosistema de pagos en su conjunto. Visa lleva años apoyando el desarrollo del ecosistema de pagos en España y mantiene su compromiso de seguir haciéndolo”, sostiene en declaraciones a EL PERIÓDICO.

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En cuanto a la recepción del nuevo Bizum Pay, los colectivos comerciales han recibido con los brazos abiertos este nuevo método de pago. Rafael Torres, presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), considera que se trata de “una noticia positiva”. “Todo lo que suponga facilitar el pago a nuestros clientes, garantizando siempre la máxima seguridad, es una buena noticia para el sector. Es un paso más en la digitalización del pequeño comercio”, considera.