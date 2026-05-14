La renta disponible de los hogares españoles aumentó un 0,5% en el último trimestre de 2025, por debajo de la media de la OCDE

La renta real disponible de los hogares españoles creció un 0,5% en el cuarto trimestre de 2025, un avance inferior al 0,7% registrado de media en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según los datos publicados por el organismo. España se situó así por debajo de varios países europeos que encabezaron la clasificación. Grecia lideró los incrementos, con una subida del 3,3%, seguida de Polonia, con un 2,5%, y de Austria y República Checa, ambas con avances del 2%.

De los 20 países para los que la OCDE dispone de datos, 14 registraron aumentos en la renta real de los hogares durante el último trimestre del año. En cambio, cuatro economías anotaron descensos y otras dos permanecieron sin variación.

Italia fue el país con peor evolución, con una caída del 0,9% en la renta disponible real de los hogares. Le siguieron Finlandia, con un retroceso del 0,6%, y Francia y Chile, ambos con una disminución del 0,2%. Por su parte, Estados Unidos y Alemania mantuvieron sin cambios la renta real per cápita de sus ciudadanos.

En el caso de Polonia, la OCDE destaca que el aumento de la remuneración de los asalariados compensó la reducción de las prestaciones sociales, mientras que el crecimiento del PIB real per cápita se mantuvo estable en el 1,2%. En Finlandia, por el contrario, el incremento de los impuestos sobre la renta y el patrimonio contribuyó a erosionar la renta disponible de los hogares.

Entre las economías del G7, el crecimiento de la renta disponible se mantuvo prácticamente estable, con un avance del 0,1% en el cuarto trimestre de 2025, aunque con diferencias relevantes entre países. En Reino Unido, por ejemplo, la renta real de los hogares creció un 1,1% tras haber caído un 1,2% en el trimestre anterior, impulsada por la mejora de los salarios y de las prestaciones sociales.

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En el conjunto de 2025, el crecimiento de la renta de los hogares en la OCDE se moderó hasta el 0,8%, frente al 2,1% registrado en 2024. Por su parte, el PIB real per cápita del conjunto de la organización mantuvo un crecimiento estable del 1,2%.