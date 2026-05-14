El Gobierno concede la ayuda de 1.200 euros a madres trabajadoras con menores para poder conciliar: se puede cobrar a razón de 100 euros mensuales

Durante estas semanas muchos padres contribuyentes están haciendo los cálculos de los gastos que podrán deducir en esta Campaña de la Renta.

Si recientemente te has convertido en madre o padre es conveniente conocer tus derechos fiscales para optimizar tus finanzas y darle un respiro a la economía familiar. En esta línea, cuentas con deducciones en el IRPF por nacimiento o adopción que se aplican tanto a nivel estatal como autonómico. La mayor parte de estas ayudas son compatibles y se pueden sumar en caso de que cumplas con los requerimientos, a pesar de que sean independientes.

Atlas News

A nivel estatal, destaca la deducción de hasta 1.200 euros por hijo para las madres con empleo y con menores de tres años a su cargo. Esta ayuda puede aplicarse en la Declaración de la Renta o cobrarse de forma anticipada a razón de 100 euros mensuales.

Asimismo, se contempla una deducción por un importe máximo de 1.200 euros anuales para familias numerosas, que se puede incrementar en 600 euros a partir del cuarto hijo.

Bono nacimiento en Castilla y León

El Bono Nacimiento es una ayuda que concede la Junta de Castilla y León a las familias de la comunidad con hijas e hijos nacidos o adoptados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, a través de una convocatoria abierta de subvenciones.

Las familias disponen de tres meses desde el nacimiento o la adopción para solicitar la ayuda, o a contar desde la publicación de la convocatoria en el caso de los niños nacidos entre el 1 de enero de 2026 y dicha fecha de publicación (2 de marzo de 2026).

La cuantía del Bono Nacimiento variará en función del nivel de renta y del número de miembros de cada familia y se incrementará en el caso de discapacidad del recién nacido o adoptado. Además, se tendrán en consideración los supuestos de parto múltiple o adopción simultánea cuando esté justificado debido a los mayores gastos que supone a las familias esta situación.

Cuantías. / JCyL

Estas cuantías se duplicarán cuando el menor nacido o adoptado tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Compatible con otras ayudas

La ayuda del Bono Nacimiento será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, pero no con las deducciones por nacimiento o adopción de la cuota en el tramo autonómico del IRPF.

Corresponde a los interesados, en función de las circunstancias personales y familiares que concurran en cada caso, valorar si es más beneficioso solicitar el Bono Nacimiento (para lo cual se tendrá en cuenta el nivel de renta del ejercicio económico 2024) o aplicarse la deducción autonómica por nacimiento en la declaración del IRPF de 2026 (a presentar en 2027). Una vez dictada y publicada la resolución de concesión de la subvención del Bono Nacimiento, solamente se podrá renunciar a la misma por cambio de aquellas circunstancias personales de los beneficiarios que motivaron la concesión.

La finalidad de esta ayuda es subvencionar los gastos que supone a las familias la incorporación de un nuevo miembro, sea por nacimiento o por adopción, lo que se hará a través de una tarjeta prepago, la tarjeta familia que permite realizar compras destinadas a la adquisición de determinados bienes y servicios en los establecimientos comerciales de sectores definidos por la Gerencia de Servicios Sociales en Castilla y León.

Las familias en las que los progenitores de los menores nacidos o adoptados estén empadronados en Castilla y León de acuerdo con lo previsto en la convocatoria.