Just Eat negocia un ERE de 50 despidos entre sus jefes de área: "Nos sustituyen por la IA"

Just Eat ha empezado a negociar este miércoles un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir alrededor de 50 trabajadores de sus oficinas. La empresa especializada en reparto de comida y productos a domicilio recurre a un despido colectivo en aras de "la estandarización, optimización y centralización", afirman desde Just Eat. Fuentes sindicales consultadas señalan que la reducción de personal busca reemplazar parte de las cargas de trabajo por automatización de procesos vía inteligencia artificial. El recorte de plantilla se produce en un momento en el que las principales empresas del 'delivery' en España todavía se están recolocando tras la regularización de repartidores impulsada por el Gobierno a través de la 'ley Rider'.

La dirección de Just Eat ha citado este miércoles al mediodía a los sindicatos para iniciar así el preceptivo periodo de consultas del ERE, que por ley se alargará 30 días. "La reorganización no va a superar los 50 empleados. Para seguir siendo eficientes, sostenibles y escalables en un entorno logístico en constante transformación, estamos valorando cambios en nuestro modelo operativo logístico. Buscamos un enfoque más simplificado y reducir la complejidad administrativa, para poder brindar un mejor apoyo a nuestros repartidores, mejorando la experiencia para nuestros consumidores y los establecimientos asociados", explican desde la compañía a preguntas de este medio.

Just Eat trata de ganar hueco en un sector donde si bien fue durante años pionero y primera espada -esta compañía danesa entró en España a través de la compra de 'Nevera Roja'-, hoy tiene una cuota minoritaria. Según datos facilitados durante el juicio que mantuvo contra Glovo por competencia desleal, y que perdió en primera instancia, Glovo tiene una cuota del mercado español del 53,8%, frente al 14,5% de Just Eat y un 28,5% de Uber Eats.

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El 'delivery' español sigue transitando por carriles convulsos y Just Eat no es la única compañía que está reestructurándose. Si bien sí es la única que está adelgazando plantilla de oficinas. Glovo, por su parte, está reajustando sus flotas tras contratar a unos 14.000 repartidores durante el pasado año, forzado por las recurrentes sanciones de Inspección de Trabajo, y negocia su propio ERE para despedir a 750 de esos 'riders'. Uber Eats, a su vez, ha reconocido hace unas semanas una deuda de 110 millones de euros en sanciones impagadas a la Seguridad Social, ha cesado de repartir con autónomos y se está amoldando a las flotas subcontratadas. Todas las empresas del reparto a domicilio convergen así al modelo de 'riders' contratados por cuenta ajena que ha defendido Just Eat desde el principio.