Cuatro bancos han movido ficha en días: así cambia el ahorro conservador

Durante años, una parte importante del ahorro de los hogares españoles ha permanecido inmóvil en cuentas corrientes y depósitos con escasa remuneración. Ahora, según un análisis de HelpMyCash, el mercado empieza a mostrar movimientos que vuelven a poner el foco sobre cuánto paga realmente un banco por el dinero de sus clientes.

“En apenas cuatro días, cuatro entidades financieras han elevado la remuneración de sus cuentas y depósitos hasta rozar —o alcanzar directamente— el 3% TAE”, explica Andrea Morales.

El comparador sostiene que este movimiento reabre el debate sobre el ahorro conservador y sobre una posible competencia entre entidades para captar liquidez.

Para Morales, desde finales de abril al menos ocho bancos han revisado al alza sus productos de ahorro.

Entre los movimientos citados aparece Trade Republic, que elevó la remuneración de su cuenta para nuevos clientes del 2 % TAE al 3,04 % TAE. HelpMyCash también menciona subidas en depósitos a 12 meses de otras entidades europeas.

El dinero inmóvil y la inflación

El análisis llega en un contexto en el que, según los datos mencionados por HelpMyCash, los hogares españoles acumulan más de 1,1 billones de euros entre cuentas corrientes y depósitos bancarios.

El comparador recoge además que la remuneración media de los depósitos a la vista apenas alcanza el 0,26 %, mientras que los depósitos a plazo ofrecen de media un 1,86 %.

Frente a ello, HelpMyCash menciona una inflación del 3,2 % en abril, según el indicador adelantado del INE.

El análisis plantea que un hogar con 50.000 euros inmovilizados en una cuenta sin remuneración perdería alrededor de 1.500 euros de poder adquisitivo al año con una inflación del 3 %.

“No es que el ahorrador español quiera perder dinero”, explica Morales. “El problema es que muchas veces no es consciente de que lo está perdiendo”.

HelpMyCash atribuye esta situación a una combinación de aversión al riesgo y escasa educación financiera, que lleva a muchos hogares a mantener cantidades elevadas en cuentas al 0 %.

Un mercado que empieza a agitarse

El comparador señala que los grandes bancos españoles apenas necesitan captar liquidez porque ya cuentan con exceso de depósitos, mientras que son principalmente neobancos y entidades europeas quienes están impulsando estos movimientos.

En ese escenario, HelpMyCash menciona entidades como Trade Republic, Bankinter, Banca March, Deutsche Bank, EBN Banco, Wizink o Arquia, con distintas fórmulas orientadas a captar ahorro.

“Estamos ante el inicio de una nueva guerra de rentabilidad sin riesgo”, resume Morales.

La experta añade que para el ahorrador conservador vuelven a aparecer opciones que permiten acercarse parcialmente a la inflación y reducir la pérdida de poder adquisitivo, aunque recuerda que “no se trata de construir grandes patrimonios ni de duplicar el capital”.